Piłkarskie reprezentacje Polski do lat 17 i do lat 19 zakwalifikowały się do mistrzostw Europy. Obie drużyny awans wywalczyły we wtorek po meczach, odpowiednio, ze Słowacją w Portugalii (5:0) oraz u siebie z Serbią (2:2).

Obie drużyny uczestniczyły w decydującej rundzie eliminacji. Reprezentacja do lat 19 przegrywała już 0:2 po 59 minutach. Jednak biało-czerwoni zdołali odrobić stratę, zdobywając wyrównującą bramkę w 87. minucie meczu w Rącznej. Jednocześnie Łotwa zremisowała w Krakowie z Izraelem, dzięki czemu ten drugi zespół nie zepchnął Polaków z pierwszego miejsca w tabeli.

Wcześniej biało-czerwoni zremisowali z Izraelem 1:1 i pokonali Łotwę 3:0.

Zbigniew Boniek: Jeszcze jeden mecz Lewandowskiego bez gola i będziemy go zwalniać

Zobacz również

Z kolei ekipa do lat 17 uplasowała się na drugim miejscu w swojej grupie. To zasługa zwycięstw nad Słowacją oraz wcześniej nad Czechami 1:0. Pierwsze miejsce zajęła Portugalia, która odniosła komplet zwycięstw, w tym nad biało-czerwonymi 1:0.

Piękny dzień trwa! Po reprezentacji Polski U-19 awans na mistrzostwa Europy wywalczyła także kadra U-17! Brawo - napisano na oficjalnym koncie portalu "Łączy nas piłka" na Twitterze.

Turniej finałowy ME do lat 17 odbędzie się w dniach 17 maja - 2 czerwca na Węgrzech. Z kolei impreza dla piłkarzy U-19 zostanie rozegrana 3-16 lipca na Malcie.

Michał Ignasiewicz