Marciniak wziął udział w konferencji organizowanej przez lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. Ivent nie miał charakteru politycznego tylko biznesowy. Wzięło w nim sporo osób, które są rozpoznawalne w przestrzeni publicznej. Jednak Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" na celownik wzięło akurat polskiego arbitra.

Reklama

Jesteśmy zszokowani i zbulwersowani publicznym skojarzeniem Marciniaka z Mentzenem i jego odmianą toksycznej skrajnie prawicowej polityki. Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami fair play, takimi jak równość i szacunek. Wzywamy sędziego do przyznania się do błędu. Jeśli tego nie zrobi, uważamy, że UEFA i FIFA powinny wyciągnąć konsekwencje - stwierdził jeden z współtwórców stowarzyszenia Rafał Pankowski.

Reklama

Sprawa od razu nabrała "życia" w internecie. Komentujący, wśród których są dziennikarze sportowi jasno dają do zrozumienia, że Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" w tej konkretnej sytuacji delikatnie mówiąc kompletnie "przestrzeliła". A swoim donosem wyrządziła wielką krzywdę Marciniakowi.