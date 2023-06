Według stowarzyszenia "Nigdy więcej" polski arbiter brał udział w spotkaniu z politykiem "skrajnej prawicy" i domaga się ze strony Marciniaka przeprosin oraz przyznania się do błędu. Jeśli arbiter tego nie zrobi to Stowarzyszenie będzie się domagać, by UEFA odsunęła Polaka od prowadzenia finału Ligi Mistrzów.

Reklama

Teraz głos w sprawie zabrał Sławomir Mentzen.Kiedy organizowałem Everest, liczyłem na duże zainteresowanie, ale tego, że informacja o konferencji biznesowej dotrze aż do UEFA się nie spodziewałem - napisał lider Konfederacji na Twitterze.