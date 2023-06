Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" wysłało donos do UEFA na Szymona Marciniaka, że wziął on udział w konferencji organizowanej przez lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. Według Stowarzyszenia polski sędzia powinien przeprosić, za to, że pojawił się na tej imprezie.

Konferencja nie miała charakteru politycznego tylko biznesowy. Udział w niej wzięło sporo osób szeroko znanych w przestrzeni publicznej. Jednak "Nigdy Więcej" zaatakowało akurat tylko Marciniaka. Jesteśmy zszokowani i zbulwersowani publicznym skojarzeniem Marciniaka z Mentzenem i jego odmianą toksycznej skrajnie prawicowej polityki. Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami fair play, takimi jak równość i szacunek. Wzywamy sędziego do przyznania się do błędu. Jeśli tego nie zrobi, uważamy, że UEFA i FIFA powinny wyciągnąć konsekwencje - stwierdził jeden z współtwórców stowarzyszenia Rafał Pankowski. PZPN wydał oficjalny komunikat w sprawie sędziego Szymona Marciniaka Co takiego Marciniak powiedział na wspomnianej konferencji? To można zobaczyć na poniższym filmie. Michał Ignasiewicz