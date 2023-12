Przestępcy włamali się do domu Alexandre'a Letelliera ok. drugiej w nocy. Willa golkipera "Paryżan" jest zlokalizowana w dzielnicy Hardricourt, na przedmieściach Paryża. Napastnicy zgromadzili wszystkich domowników w jednym pokoju, a następnie jeden z nich uderzył w twarz żonęLetelliera, która trzymała na rękach jedno z dwójki ich dzieci.

Na szczęście system alarmowy zadziałał poprawnie, co umożliwiło szybki przyjazd policji. W relacji napisanej w "Le Parisien" znajduje się również informacja o tym, że napastnicy posiadali pistolet i nóż oraz, że grozili śmiercią członkom rodziny piłkarza.

Policji udało się aresztować trzech z czterech domniemanych sprawców. Dwóch z nich jest niepełnoletnich, trwa obława na ostatniego napastnika. To nie pierwszy raz, kiedy gracz paryskiego klubu pada ofiarą ataku. W zeszłym roku do podobnych scen doszło z udziałem innego bramkarza "PSG" - Gianluigiego Donnarummy. W wyniku zajścia, doznał on lekkich obrażeń, ale z jego domu zrabowano ok. pół miliona euro.