Żyła i jej partnerka Katarzyna Kuca za pośrednictwem strony 100dninazwiazki.pl. skierowały apel do szefa rady ministrów dotyczący "zrealizowania obietnicy wyborczej i uchwalenia ustawy o związkach partnerskich w ciągu zapowiadanych, pierwszych 100 dni rządu".

Jesteśmy za wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce, bo wszystkie osoby są tak samo wartościowe, chcemy mieć równe prawa i bez lęku funkcjonować w naszym kraju i wychowywać nasze dzieci - czytamy we wspólnym wpisie obu pań.

Jesteśmy razem blisko rok i czuję, że Ewa jest moją miłością życia, razem stworzyłyśmy pełną rodzinę, czasem bardzo głośną, bardzo kochającą się i wdzięczną za każdy dzień razem. Nigdy nie byłam szczęśliwsza - opowiada Katarzyna Kuca.

Żyła przez lata była zawodniczką AZS Wrocław, z którym m.in. zdobyła sześć razy mistrzostwo Polski. Później występowała też w niemieckim SV Meppen. W barwach reprezentacji Polski rozegrała 14 spotkań. Obecnie jest sędzią piłkarską.

Jej partnerka Katarzyna Kuca jest projekt menedżerką i inżynierką budownictwa z uprawnieniami budowlanymi. To, co nakręca mnie do wstawania codziennie to chęć i realne zmienianie rzeczywistości. Jestem prezeską fundacji równościowej Równik Praw, edukuję, uwrażliwiam i zmieniam świadomość naszego społeczeństwa, tworząc równe, bezpieczne i pełne szacunku miejsca z uwzględnieniem różnorodności wszystkich osób. Osobiście mama siedmiolatka, którego wspólnie z Ewą wychowujemy. Moja fundacja jest organem konsultacyjnym w sprawie Ustawy o Związkach Partnerskich - opowiada Katarzyna Kuca