Według Dulkiewicz podpisana umowa zapewni Polsat Plus Arenie Gdańsk kluczowa rolę w rozwoju i promocji kobiecej piłki nożnej w Polsce.

Gdańsk to miasto z bogatą tradycją sportową. Na bursztynowym stadionie odbywały się wydarzenia takiej rangi jak mistrzostwa Europy w 2012 roku czy finał Ligi Europy w 2021 roku. Teraz nasza gdańska arena stanie się narodowym stadionem reprezentacji polskich piłkarek - podkreśliła prezydent Gdańska.

PZPN chce, by piłka kobieca zyskała prestiż i szacunek

Natomiast szef PZPN zaznaczył, że rozwój kobiecego futbolu to jeden z czterech głównych filarów w strategii federacji.

Stwarzamy jak najlepsze warunki do tego, by kobieca piłka nożna zyskała należne jej zainteresowanie i prestiż. Stąd decyzja o organizacji mistrzostw Europy do lat 19 w 2025 roku, a także mistrzostw świata do lat 20 rok później - podał.

Polskie piłkarki miały wpływ na wybór stadionu

Kulesza zdradził, że wielki wpływ na wybór stadionu, na którym swoje mecze będzie rozgrywać kobieca reprezentacja Polski miały m.in. nasze piłkarki i ich selekcjonerka Nina Patalon.

Patalon, która jest również Koordynatorką Szkolenia Piłki Nożnej Kobiet PZPN podkreśliła, że drużyna narodowa kobiet zyskała swój nowy dom, ale także niesamowity prestiż.

Dom to jest coś, co zawsze będzie nam się dobrze kojarzyło. To jest miejsce, do którego będziemy mogły przyjeżdżać, gdzie będziemy znały każdy fragment trawy i miały możliwość optymalnie przygotować się do każdego meczu. To tylko będzie nas w pewien sposób upewniało, że jesteśmy dobrze przygotowane, żeby z każdym rywalizować – powiedziała selekcjonerka reprezentacji.

Dodała, że od teraz Gdańsk będzie kojarzył się z piłką kobiecą, a wszyscy kibice będą z nimi. To kolejny krok w rozwoju piłki nożnej kobiet w Polsce i kolejna inicjatywa PZPN, która potwierdza, że "czas na nas!" - podkreśliła.

PZPN chce pobić rekord frekwencji na meczu kobiet

W trakcie konferencji podano, że pierwszy mecz reprezentacji Polski kobiet odbędzie się 29 października o godz. 18. Zawodniczki na gdańskim stadionie zmierzą się z reprezentacją Rumunii w barażach o Euro 2025.

Przedstawiciele PZPN podali, że mają ambitny cel pobić rekord frekwencji na meczu kobiecej reprezentacji. Obecny rekord, wynoszący 8011 widzów, został ustanowiony 17 września 2021 roku na meczu Polska - Belgia, który odbył się na stadionie w Gdańsku.