Lech - Legia po raz pierwszy w piłce kobiecej

Było to historyczne, pierwsze starcie Lecha i Legii w ligowej piłce kobiecej. Drużyna z Warszawy, pod nazwą Legionistki, występuje od rundy wiosennej sezonu 2023/24 w Orlen 1 Lidze. Stało się to możliwe za sprawą przejęcia przez działaczy z Łazienkowskej licencji klubu SWD Wodzisław Śląski. Dzięki temu Legia, w środku sezonu "awansowała" z regionalnej 3 Ligi na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej.

Dominacja "Kolejorza"

Lechitki były drużyną wyraźnie lepszą piłkarsko, dominowały nad Legionistkami kulturą budowania akcji, organizacją gry i przygotowaniem fizycznym. Zawodniczkom z Poznania brakowało jednak zimnej krwi pod bramką rywalek. Wyróżniała się stoperka Maja Kuleczka, która nie tylko stanowiła zaporę nie do przejścia, ale też kilkakrotnie niepokoiła bramkarkę "Wojskowych" potężnymi strzałami z dystansu. Legionistki próbowały szczęścia w sporadycznych kontratakach. W przekroju całego meczu udało im się stworzyć kilka sytuacji bramkowych.

17-latka bohaterką. Trafiła z rogu

Kluczowym momentem meczu była 65 minuta, gdy lewoskrzydłowa "Kolejorza" Julia Przybył wykonywała rzut rożny. 17-latka nadała futbolówce niesamowitej rotacji i już po chwili fetowała z koleżankami pierwsze trafienie w dziejach kobiecych "Derbów Polski".



- Dla mnie, Poznanianki, był to wyjątkowy mecz. Od dziecka przeżywałam rywalizację Lecha z Legią, wspominam te mecze jako najbardziej emocjonujące. Dziś miałam okazję w takim meczu wystąpić, to dla mnie ważna chwila. Było trochę stresu, podchodziłyśmy do tego meczu jak do każdego innego, ale gdzieś z tyłu głowy była ranga tego spotkania - powiedziała strzelczyni gola dla Dziennik.pl



- Czy planowałam strzelać z rzutu rożnego? Powiem szczerze, że miałam zamiar dośrodkować na 5 metr, ale dokręciłam nieco bardziej. Gdy piłka wpadła do siatki, czułam jak schodzi ze mnie ciśnienie i wielką radość. Widziałam jak eksplodowała ławka rezerwowych. Coś niesamowitego. Cieszę się też, że ucieszyłam naszych kibiców, którzy wspierali nas dopingiem - dodała Julia Przybył.

Czy Legia spadnie?

Sytuacja Legionistek w tabeli Orlen 1 ligi jest dramatyczna. Po drużynie SWD Wodzisław Śląski odziedziczyły zerowy dorobek punktowy. Do miejsca gwarantującego utrzymanie tracą obecnie 11 punktów. Do końca sezonu pozostało jeszcze 10 kolejek.

Derby Polski w szczerym polu

Historyczne starcie oglądało ok 200 widzów, wśród których prym wiodła głośna, ok. 50-osobowa grupa sympatyków "Kolejorza". Niestety, władze Legii nie zapewniły starciu tej rangi odpowiedniej oprawy. Mecz odbył się w położonym 30 km od stolicy Legia Training Center w Książenicach.