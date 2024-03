Grabowski o mandat ubiega się z listy Koalicji Obywatelskiej. Jest to sprzeczne ze statutem związku.

O czym wprost mówi artykuł 7.: OZPN jest związkiem sportowym neutralnym pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym. OZPN pozostaje niezależny i unika wszelkich form nieuzasadnionej formy ingerencji.

Reklama

Co ciekawe Grabowski lubi zmieniać polityczne barwy. Lokalny baron PZPN z Opola w przeszłości był już posłem na Sejm. Dostał się do niego z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej i sprawował go w latach 2005-2015 roku. Obecnie drugą kadencję zasiada w fotelu prezesaOpolskiego Związku Piłki Nożnej.