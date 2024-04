Anna i Robert Lewandowscy małżeństwem są od 2013 roku. Mają dwoje dzieci - Klarę i Laurę. Czy kapitan reprezentacji Polski planuje jeszcze powiększyć rodzinę? O Jezu! Powiem ci, że jestem dumny, że mam dwie córki. To super uczucie. Nie wiem, jak to jest mieć syna. A czy będę miał taką możliwość? Zobaczymy. Jeszcze trochę czasu mamy. Nie mówię nie, nie mówię tak. Wiadomo, że to też decyzja Ani - podkreślił w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty napastnik Barcelony.

Lewandowski zdradził, że w domu to on pełni rolę "złego policjanta". Ja jestem bardziej z tych surowych, od rozpieszczania jest Ania. Staram się, żeby dzieciaki wiedziały, co powinny zrobić, co mogą, a czego nie (...) Tak, to ja w tę rolę muszę się czasem wcielać. Tłumaczenie dzieciom, co wolno, a co nie jest ważne, bo jak się pozwoli na coś raz, drugi, trzeci to później ciężko to już odkręcić. Więc ja wolę czasami zareagować wcześniej niż za późno - zdradził 35-letni piłkarz.