Argentyńczycy sami sobie "strzelili w stopę". Nagranie z ich autokaru w internecie upublicznił Enzo Fernandez. Słychać na nim jak koledzy Lionela Messiego z drużyny narodowej w rasistowski sposób obrażają piłkarzy reprezentacji Francji.

Francuzi zareagowali na rasistowskie zaczepki

Grają dla Francji, ale pochodzą z Angoli. Jego matka jest Nigeryjką, ojciec Kameruńczykiem. Ale w paszporcie: Francuz - skandowali Argentyńczycy.

Francuska Federacja Piłkarska nie pozostała głucha na te skandaliczne "zaczepki" i zapowiedziała złożenie pozwu sądowego przeciwko Argentynie za "rasistowskie oraz dyskryminujące komentarze". O sprawie poinformowano FIFA.

Fernandez zreflektował się po fakcie

Po fakcie ze swojej głupoty sprawę zdał sobie Fernandez, który w mediach społecznościowych przeprosił Francuzów.

Przepraszam za nagranie. Piosenka zawiera obraźliwe słowa i nie ma na to absolutnie żadnego usprawiedliwienia. Jestem przeciwko jakiejkolwiek formie dyskryminacji i przepraszam za to, że dałem się ponieść euforii po zdobyciu Copa America. To nagranie, ten moment, te słowa, nie mają związku z moimi przekonaniami ani charakterem. Naprawdę mi przykro - napisał Argentyńczyk.