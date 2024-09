Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych opublikował specjalny spot, który promuje rządowy program "Z Orlika na stadion".

Tusk opublikował wideo i się zaczęło…

"Orliki wracają! Też bym pograł" - napisał szef polskiego rządu. I się zaczęło…

W nagraniu promującym pomysł rządzących wystąpili m.in. jeden z najmłodszych piłkarzy kadry Michała Probierza - Kacper Urbański oraz grająca na co dzień w Bayernie Monachium Weronika Zawistowska.

Lewandowski w ogniu krytyki

Jednak uwagę internautów na wideo zamieszczonym przez Donalda Tuska najbardziej przykuł Robert Lewandowski.

Jego udział wzbudził kontrowersję i lawinę komentarzy, wśród których sporo było negatywnych. Internauci wytykają kapitanowi reprezentacji Polski, że szybko zmienia polityczne barwy. Komentujący przypominają, że Lewandowski za poprzedniej władzy chętnie "bratał" się z rządzącymi, a teraz robi to samo tylko pod innym szyldem.

Wielki finał rządowego programu w Warszawie

"Z Orlika na stadion" to cykl turniejów dla dzieci i młodzieży. Rozgrywki rozpoczną się we wrześniu i potrwać mają do listopada.

Najpierw turnieje będą się odbywać na szczeblu lokalnym. Potem rozegrane zostaną finały regionalne, a następnie wojewódzkie.

Zwycięzców wyłoni wielki ogólnopolski finał, który odbędzie się w Warszawie.