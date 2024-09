Reprezentacja Polski rywalizację w Lidze Narodów rozpoczęła w ubiegłym tygodniu od dwóch meczów wyjazdowych. Podopieczni Michała Probierza najpierw zmierzyli się ze Szkocją. Na Hampden Park biało-czerwoni wygrali 3:2. Z Glasgow nasza kadra przeniosła się do Osijeku i tam niestety przegrała z Chorwacją 0:1.

Lewandowski kontra Ronaldo na PGE Narodowym

Kolejny mecz w Lidze Narodów Polacy rozegrają w 12 października. Ich rywalem na stadionie PGE Narodowym w Warszawie będzie Portugalia.

Przyjazd Cristiano Ronaldo i jego kolegów wzbudził wielkie zainteresowanie wśród polskich kibiców. Fani ciekawi są pojedynku słynnego Portugalczyka z Robertem Lewandowskim.

Kibice wściekli na PZPN

Sprzedaż biletów na to wydarzenie ruszyła we wtorek o godz. 10.00. Chętnych do zakupu wejściówek było jednak tak wielu, że serwery PZPN padły.

Kibice byli wściekli. Niemal od razu w internecie pojawiły się krytyczne komentarze pod adresem PZPN. Federacja szybko zamieściła komunikat z przeprosinami i przystąpiła do naprawy usterki.

PZPN naprawił usterkę, ale…

Po jakimś czasie pojawił się drugi komunikat wydany przez PZPN. Poinformowano w nim, że kłopoty zostały usunięte i fani znów mogą przystąpić do zakupu biletów.

Teoretycznie w tym momencie problemy powinny zniknąć, ale cześć kibiców nadal miała kłopot z nabyciem wejściówek. Upust swojej frustracji i niezadowoleniu dawali w komentarzach. "Dziadostwo" to najdelikatniejsze słowo jakiego używali pod adresem PZPN.

Koszt biletów na mecz