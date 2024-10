FC Barcelona – Sevilla. O której godzinie dzisiaj mecz?

Spotkanie FC Barcelona – Sevilla w ramach 10. kolejki hiszpańskiej LaLiga rozpocznie się o godzinie 21. Sędzią meczu będzie 38-letni De Burgos Bengoetxea, który w tym sezonie ligi hiszpańskiej poprowadził cztery spotkania.

FC Barcelona w dziewięciu meczach uzbierała 24 punkty, notując osiem zwycięstw i jedną porażkę. Robert Lewandowski i spółka zajmują pierwsze miejsce w tabeli LaLiga. Drugi jest Real Madryt, który w tej kolejce pokonał Celtę Vigo (2:1) i ma na koncie tyle samo punktów, co "Duma Katalonii".

Reklama

Sevillaprzed meczem z Barceloną plasuje się na dwunastym miejscu w tabeli. Zespół Estadio Ramón Sánchez Pizjuán trzy razy wygrał, trzy razy zremisował i trzy razy przegrał. Sevilla zdecydowanie lepiej radzi sobie na własnym boisku, niż w meczach na wyjeździe. Dość powiedzieć, że ekipa z Andaluzji w tym sezonie jeszcze nie wygrała na obcym terenie.

Reklama

FC Barcelona – Sevilla. Gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV i online live stream

Transmisja meczu FC Barcelona – Sevilla w TV na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie będzie można oglądać również online live streamna Canal+ Online. Rywalizację będzie można oglądać też na urządzeniach mobilnych.

Przed przerwą na mecze reprezentacji piłkarze Barcelony pokonali pewnie 3:0 na wyjeździe Alaves. Trzy gole w tym spotkaniu zdobył Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski ma już na koncie dziesięć trafień w tym sezonie LaLiga i jest najlepszym strzelcem "Blaugrany". Ten dorobek z pewnością będzie chciał powiększyć w niedzielę.

Ostatnie trzy mecze pomiędzy FC Barceloną a Sevillą kończyły się zwycięstwami "Dumy Katalonii" – odpowiednio 2:1, 1:0 i 3:0. Jak będzie tym razem?

FC Barcelona – Sevilla. Czy dzisiaj zagra Wojciech Szczęsny?

Mecz FC Barcelona – Sevilla wzbudza dużo emocji wśród polskich kibiców, którzy zastanawiają się, czy dzisiaj zagra Wojciech Szczęsny. Już wiadomo, że debiut bramkarza nie nastąpi ani w meczu FC Barcelona – Sevilla, ani w środowym meczu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Trener "Dumy Katalonii" Hansi Flick poinformował o tym na konferencji prasowej.

– Nie ma powodu do zmiany bramkarza. Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć, ale to Iñaki Peña zagra jutro i planujemy, że zagra też w środę. Jestem również bardzo zadowolony z tego, że Szczęsny jest gotowy – wyjaśnił Flick.