Tomaszewski spełnia się w roli eksperta

Tomaszewski od dłuższego czasu pełni rolę eksperta w redakcji "Super Expresu". We wtorek o 12.00 miał wziąć udział w programie "Futbologia".

Tomaszewski nie mógł wystąpić w programie

Reklama

Niestety Tomaszewski źle się poczuł przed startem programu i nie mógł w nim wystąpić. Bohater z Wembley trafił do szpitala.

We wtorek 12 listopada o godzinie 12:00 planowaliśmy specjalny live z Janem Tomaszewskim o zbliżających się meczach reprezentacji Polski z Portugalią i Szkocją w Lidze Narodów. Niestety musieliśmy go odwołać, ponieważ pan Jan gorzej się poczuł i trafił do szpitala - poinformował "Super Express".

Tomaszewski podał przyczynę wizyty w szpitalu

Tomaszewski pragnąc uspokoić kibiców wydał krótkie oświadczenie. Były bramkarz reprezentacji Polski podał co było powodem jego nagłej wizyty w szpitalu. Miałem za wysokie ciśnienie, w szpitalu dali mi leki i kroplówkę. Po południu planuję wrócić do domu - poinformował Tomaszewski.