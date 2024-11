Lewandowski przeżywa drugą młodość

Lewandowski rozgrywa fantastyczny sezon. Polak jest liderem klasyfikacji strzelców hiszpańskiej LaLiga i tegorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Co więcej, we wtorek 36-letni napastnik Barcelony przekroczył granice stu zdobytych bramek w Champions League.

FIFA skompromitowała się brakiem nominacji dla Lewandowskiego

Takie osiągnięcia na pewno dają podstawy, by kapitan naszej reprezentacji znalazł się w gronie piłkarzy nominowanych do nagrody "The Best".

Dlatego decyzja FIFA wydaje się niezrozumiała, a wręcz skandaliczna, bo światowa federacja pominęła Lewandowskiego również w zestawieniu najlepszych napastników 2024 roku. Nazwiska Polka próżno szukać na liście nominowanych snajperów.

Znajdują się na niej za to takie "rodzynki" jak Salomon Rondon z meksykańskiego klubu Pachuca i Akram Afif z katarskiego Al-Sadd. Wobec tego brak w tym gronie Lewandowskiego wydaje się kompletną kompromitacją ze strony FIFA.

Piłkarze Realu dominują na liście nominowanych

Na liście nominowanych do nagrody "The Best" dominują piłkarze Realu Madryt. Są to: Anglik Jude Bellingham, Hiszpan Dani Carvajal, Urugwajczyk Federico Valverde, Brazylijczyk Vinicius Junior, Niemiec Toni Kroos, który zakończył już karierę, a także Francuz Kylian Mbappe.

Wśród nominowanych są również Hiszpanie Rodri z Manchesteru City i Lamine Yamal z Barcelony, którzy mają w dorobku mistrzostwo Europy. Listę uzupełniają Norweg Erling Haaland (Manchester City), Argentyńczyk Lionel Messi (Inter Miami) i Niemiec Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).