Duda, gości Kuleszę i Ceferina w Pałacu Prezydenckim

Prezydent Andrzej Duda i Aleksandar Ceferin wzięli udział w gali z okazji 105-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jednak nie tam doszło do ich najważniejszego spotkania z szefem polskiej piłki Cezarym Kuleszom.

Według informacji przekazanych przez serwis Weszlo.com trzej panowie odbyli zakulisowe rozmowy w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent RP, szef UEFA i prezes PZPN rozmawiali o ustawie Nitrasa

Z nieoficjalnych przecieków wiadomo, że prezydent UEFA miał namawiać głowę naszego państwa do zawetowania ustawy, a jeśli się to nie uda, to przynajmniej żeby skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Każda z tych decyzji spowoduje, że ustawa na razie nie wejdzie w życie - twierdzi Weszlo.com.

Nowelizacja ustawy wprowadza parytet płci w zarządach związków sportowych, który zakłada, że 30 procent miejsc w nich muszą zajmować kobiety. W przypadku PZPN oznaczałoby to zajęcie przez nie sześciu z osiemnastu miejsc - wylicza Weszlo.com.

PZPN kontra ministerstwo sportu

Cezaremu Kuleszy i jego kolegom taki pomysł się nie uśmiecha i działacze PZPN ani myślą o podporządkowaniu się przepisom stworzonym przez ministra Nitrasa.

Już od jakiegoś czasu mówi się, że wojna między PZPN a ministrem sportu w rządzie Donalda Tuska jest nieunikniona.

Prezydent Duda ma trzy opcje

Na razie ustawa przeszła przez Sejm i została skierowana do Senatu. Jeśli zostanie przyjęta w izbie wyższej polskiego parlamentu, to wówczas trafi do prezydenta Dudy, który będzie mógł ją podpisać, zawetować lub przekazać do Trybunału Konstytucyjnego.

Rozwiązanie pierwsze i drugie będą po myśli Kuleszy, bo przepisy przygotowane przez Nitrasa nie wejdą w życie 1 stycznia 2025. Jest to o tyle istotne, że wejście nowego prawa wraz z końcem 2024 roku miałoby wpływ na wybory w PZPN, które odbędą w czerwcu lub sierpniu - zaznacza Weszlo.com. Już wtedy we władzach polskiej federacji piłkarskiej 30 procent miejsc musiałoby przypaść kobietom.

PZPN ma asa w rękawie

Gdyby jednak prezydent Duda podpisał ustawę Nitrasa, to PZPN może jeszcze sięgnąć po opcję "atomową", która grozi wykluczeniem reprezentacji Polski i drużyn klubowych z europejskich i światowych rozgrywek.

Zarówno UEFA i FIFA sprzeciwiają się ingerencjom polityków w działanie krajowych federacji piłkarskich. Być może obecny na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim Ceferin ostrzegł Andrzeja Dudę, że wejście w życie ustawy przygotowanej przez Nitrasa właśnie do tego doprowadzi.