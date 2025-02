Boniek twierdzi, ze to polityczne zlecenie

Boniek w przed kilkoma dniami został oskarżony przez prokuraturę o działanie na szkodę PZPN. Według śledczych były szef polskiego futbolu miał przyczynić się do "wyrządzenia federacji piłkarskiej szkody majątkowej wielkich rozmiarów".

Boniek nie przyznaje się do winy i chyba zbytnio nie przejmuje stawianymi mu zarzutami. Jest pewien, że w sądzie udowodni swoją niewinność.

Od czasu kiedy pojechałem do Szczecina, było wiadomo, że agrafkowy i przekłamany akt oskarżenia będzie zrobiony, bo o to prokuraturze chodziło. Od 2-3 lat to była robota na zlecenie i wypchnęli to do sądu. Nie zrobiliśmy nic złego, tylko zarobiliśmy dla związku od jednego sponsora 24 miliony przez 8 lat, a człowiekowi, który sponsora nam zaprezentował, wypłaciliśmy zgodnie z zasadą za pośrednictwo około miliona - podkreślił Boniek.

Boniek ma swoją teorię dotyczącą tej sprawy. Według mnie to jest tylko polityczne zlecenie. A polityka ma to do siebie, że jeśli jest na kogoś zlecenie, to sprawę trzeba doprowadzić do końca - dodał były prezes PZPN.

UEFA zajęła stanowisko w sprawie Bońka

Bońkowi grozi do 10 lat więzienia. Stanowisko w tej sprawie zajęła UEFA, w której Polak pełni funkcję wiceprezydenta.

UEFA nie komentuje trwających procesów prawnych i mocno wierzy w zasadę domniemania niewinności przy okazji jakichkolwiek środków prawnych. Nie mamy nic więcej do dodania - czytamy. Nie zanosi się więc na to, by Zbigniewa Bońka czekały konsekwencje ze strony europejskiej federacji. Oczywiście o ile nic nie zostanie uznany za winnego zarzucanych mu czynów - taką odpowiedź otrzymał serwis "WP SportoweFakty.".

Boniek w kwietniu złoży mandat

Zresztą Boniek niedługo przestanie pełnić funkcję wiceprezydenta UEFA. To jednak nie ma nic wspólnego z zarzutami jakie mu postawiono.

Boniek w 2021 roku został wybrany jednym z sześciu wiceprezesów UEFA na czteroletnią kadencję. Wkrótce jego mandat wygaśnie. Ponieważ nie zajmuje obecnie żadnej posady w PZPN, to nie może ubiegać się też o jego przedłużenie.