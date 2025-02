W kwietniu kończy się druga kadencja Bońka w Komitecie Wykonawczym UEFA. PZPN postanowił, że teraz o miejsce we władzach europejskiej piłki będzie ubiegał się Kulesza, czyli obecny szef futbolowej centrali.

Kulesza powalczy o jedno z dziewięciu miejsc

Boniek zasiada we władzach europejskiej federacji od 2017 roku, a od czterech lat jest również jednym z wiceprezydentów UEFA. Natomiast funkcję prezesa PZPN pełnił w latach 2012-21 - jego następcą został właśnie Kulesza.

Polski Związek Piłki Nożnej podejmie starania o utrzymanie stanowiska członka Komitetu Wykonawczego UEFA. Jest to funkcja z jednej strony bardzo prestiżowa, z drugiej zaś pozwalająca na uczestniczenie w podejmowaniu decyzji kierunkowych, ważnych dla rozwoju europejskiego futbolu. Komitet Wykonawczy UEFA ma obecnie 20 członków (prezydent, 6 wiceprezydentów, 13 członków), będących przedstawicielami poszczególnych federacji piłkarskich, najczęściej ich prezesów - przekazał PZPN w oświadczeniu.

Obecnie nasz kraj reprezentuje Zbigniew Boniek, powołany na Członka Komitetu w 2017 roku, kiedy to był Prezesem PZPN. Jego kadencja właśnie się kończy. Po konsultacjach z wiceprezesami federacji podjęto decyzję o desygnowaniu aktualnego Prezesa – Cezarego Kuleszy, do ubiegania się o to stanowisko w strukturach UEFA - dodano w komunikacie.

W zbliżających się wyborach, które odbędą się 3 kwietnia podczas 49. Kongresu UEFA w Belgradzie, kandydaci reprezentujący krajowe federacje będą walczyć o dziewięć miejsc. Z nieoficjalnych informacji wynika, że liczba chętnych może być rekordowo duża.

Komitet Wykonawczy wybiera gospodarzy najważniejszych imprez

Do obowiązków Komitetu Wykonawczego należy np. wybór organizatorów najważniejszych imprez, w tym mistrzostw Europy, finałów Ligi Mistrzów i Ligi Europy, ale także m.in. rozdział środków pomocowych.

Komitet Wykonawczy jest najwyższym organem wykonawczym UEFA, jego skład tworzą prezydent UEFA, 16 innych członków wybranych przez Kongres UEFA, a także dwóch działaczy nominowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA) i jeden przez Ligi Europejskie (EL).

Ponadto, zgodnie z umową z października 2024 roku o partnerstwie z Międzynarodową Federacją Piłkarzy Zawodowych (FIFPro), ta organizacja po raz pierwszy zasiądzie w strukturze zarządzania UEFA - od maja 2025 ma być reprezentowana właśnie w Komitecie Wykonawczym, początkowo w charakterze doradczym.

Kadencja członków Komitetu Wykonawczego UEFA trwa cztery lata, ale co dwa lata wybiera się połowę tego gremium.

Listkiewicz i Lato - im się nie udało

Boniek był drugim Polakiem w historii Komitetu Wykonawczego, po Leszku Rylskim (1956-64 i 1966-68), zmarłym w 2015 roku w wieku 95 lat.

W 2011 roku o jedno z siedmiu wówczas wolnych miejsc bezskutecznie ubiegał się Grzegorz Lato, a siedem lat wcześniej kandydował Michał Listkiewicz.

PZPN w ostatnich latach bardzo zyskał w oczach europejskiej, futbolowej centrali. Szczególnie pod względem sprawności w organizacji największych wydarzeń sportowych - podkreślił PZPN w komunikacie, przypominając, że w 2024 roku na PGE Narodowym w Warszawie odbył się mecz o Superpuchar UEFA pomiędzy Realem Madryt i Atalantą Bergamo.

Dodatkowo w 2025 roku Polskę czeka organizacja finału Ligi Konferencji UEFA (we Wrocławiu), a także szereg ważnych wydarzeń związanych z kobiecym futbolem. Nasz kraj będzie gospodarzem piłkarskich mistrzostw Europy kobiet U-19, a w roku 2026 PZPN zorganizuje mistrzostwa świata kobiet U-20. Ponadto związek zgłosił również swoją kandydaturę do organizacji finału Ligi Mistrzów UEFA kobiet w sezonie 2026/2027, a także mistrzostw Europy kobiet w 2029 roku - dodano.

Przy okazji PZPN przypomniał, że "w ostatnich latach znacząco rozwinął się futbol młodzieżowy, czego dowodem są sukcesy polskich reprezentacji juniorskich".

W sezonie 2022/23 aż trzy drużyny młodzieżowe zakwalifikowały się do mistrzostw Europy. To wynik lepszy m.in. od federacji angielskiej, włoskiej, holenderskiej czy belgijskiej. Dodatkowo w październiku 2024 roku reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na mistrzostwa Europy. W grudniu ten sukces powtórzyła reprezentacja Polski seniorek, po raz pierwszy w historii. Wcześniej ich młodsze koleżanki z reprezentacji do lat 17 zostały trzecią drużyną mistrzostw Europy, a w mistrzostwach świata dotarły do ćwierćfinału - dodano.