Cezary Kulesza będzie kandydować do Komitetu Wykonawczego UEFA. To jeden z najważniejszych organów w europejskiej piłce. Aspiracje obecnego szefa polskiego futbolu wyśmiał Marek Koźmiński. "Jeżeli chcę jechać do Europy, to podstawą jest znajomość jakiegokolwiek oficjalnego języka" - mówi były wiceprezes PZPN za czasów rządów Zbigniewa Bońka