Lewandowski zaczął na ławce rezerwowych

W piątek nasze orły wymęczyły zwycięstwo nad Litwą. Bramkę na wagę trzech punktów po rykoszecie zdobył Robert Lewandowski. Kapitan naszej reprezentacji w poniedziałek mecz zaczął na ławce rezerwowych. 36-letni napastnik w piątkowym pojedynku doznał urazu i nikt nie chciał ryzykować jego zdrowia. Piłkarz Barcelony na murawie pojawił się dopiero w 66. minucie. Wtedy było już 2:0 dla naszej drużyny.

Reklama

Świderski wyręczył Lewandowskiego

Biało-czerwoni na prowadzenie wyszli w 27. minucie. Można powiedzieć, że rywale sprezentowali nam tego gola. Reprezentanci Malty w tej sytuacji wykazali się "kosmiczną" nieporadnością i w efekcie Karol Świderski z bliska trafił do pustej bramki.

Ten sam zawodnik był autorem drugiego gola dla reprezentacji Polski. Świderski dublet skompletował w 51. minucie. Tym razem tym razem snajper Panathinaikosu Ateny popisał się płaskim uderzeniem sprzed pola karnego.

Goście mecz kończyli w "10". Tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego po brutalnym faulu czerwoną kartką ukarany został napastnik gości Ilyas Chouaref.

Polacy eliminacje zaczęli w kiepskim stylu, ale mają komplet punktów

Po dwóch meczach eliminacji do MŚ 2026 Polacy mają na koncie 6 punktów, 3 strzelone gole i zero straconych. To jedyne pozytywy, bo styl naszej reprezentacji pozostawia wiele do życzenia. Zarówno w pojedynku ze słabą Litwą i jeszcze słabszą Maltą postawa podopiecznych Michała Probierza była mierna. Z taką grą w pojedynku z faworytem grupy - Holandią nie mamy czego szukać.