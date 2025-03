Probierz w bramce postawił na Skorupskiego

Selekcjoner naszej kadry w czwartek na konferencji prasowej zdradził, że eliminacje do mundialu 2026 w polskiej bramce rozpocznie Łukasz Skorupski.Wierzę, że to będzie dobry wybór i będzie silnym punktem zespołu - powiedział Probierz.

33-letni golkiper włoskiej Bolonii w Serie A rozegrał 301 meczów. W drużynie narodowej zadebiutował w 2012 roku, ale był głównie rezerwowym. Do tej pory uzbierał w łącznie 14 występów z orzełkiem na piersi.

Obrona piątą achillesową reprezentacji Polski

Każdy inny wynik niż zwycięstwo Polski będzie wielkim rozczarowaniem. Nie tylko zdobycie kompletu punktów będzie bardzo ważne, ale też zachowanie czystego konta. Gra defensywna jest największą bolączką drużyny prowadzonej przez Probierza. Reprezentacyjna obrona była krytykowana praktycznie prawie w każdym meczu Ligi Narodów.

Mimo wielu zastrzeżeń Probierz nie zmieni ustawienia z trzema środkowymi obrońcami i dwoma wahadłowymi.Dopasowuję system do tego, co mamy, nie jestem przywiązany do niczego, w klubach grałem różnymi systemami. Ten z trójką środkowych obrońców, który preferujemy, jest jednak lepszy dla piłkarzy, których mamy, mogą się w nim lepiej zaprezentować. Większość z nich może grać na swoich pozycjach. Możemy grać innym, ale proszę mi znaleźć np. pięciu polskich skrzydłowych, grających w Europie czy kraju, to byłbym zachwycony i chętnie bym zmienił system - tłumaczył selekcjoner.

Niespodzianek w składzie na mecz z Litwą nie będzie

Dlatego należy się spodziewać, że dostępu do bramki Skorupskiego w meczu z Litwą będzie bronić trójka środkowych obrońców i dwóch wahadłowych. W roli stoperów prawdopodobnie od pierwszej minuty zobaczymy Kamila Piątkowskiego, Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. Na bokach biegać będą Matty Cash i Przemysław Frankowski.

W drugiej linii największym problemem dla Probierza jest brak Piotra Zielińskiego. Etatowy i kluczowy pomocnik naszej reprezentacji doznał niedawno kontuzji i prawdopodobnie nie zagra już do końca sezonu. Jego miejsce zajmie Kacper Urbański, obok którego zagrają Jakub Moder i Sebastian Szymański.

W ataku selekcjoner postawi na duet Robert Lewandowski - Krzysztof Piątek. Obaj nasi napastnicy w swoich klubowych drużynach imponują skutecznością, ale jak dobrze wiemy, to nie zawsze się przekłada na występy w kadrze. Oby tym razem było inaczej, bo z kim strzelać gole jak nie z Litwą?

Skład reprezentacji Polski na mecz z Litwą według Dziennik.pl

Bramkarz: Łukasz Skorupski

Środek obrony: Kamil Piątkowski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior

Wahadłowi: Matty Cash, Przemysław Frankowski

Pomocnicy: Jakub Moder, Sebastian Szymański, Kacper Urbański

Napastnicy: Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek

Polacy eliminacje zaczynają od meczów z Litwą i Maltą

Spotkanie Polska - Litwa na PGE Narodowym odbędzie się w piątek o godz. 20.45. W poniedziałek na tym samym obiekcie biało-czerwoni podejmą ekipę Malty. Ponadto rywalami biało-czerwonych w grupie G będą Finlandia oraz przegrany z pary ćwierćfinału Ligi Narodów pomiędzy Holandią a Hiszpanią.

Bezpośredni awans wywalczą tylko zwycięzcy

Do gry o awans do MŚ 2026 w strefie UEFA przystąpią 54 zespoły (bez wykluczonej Rosji), które zostały podzielone na 12 grup - sześć czterozespołowych (A-F) i sześć z udziałem pięciu ekip (G-L). W marcu rywalizacja toczyć się będzie tylko w grupach pięciozespołowych, pozostałe rozpoczną zmagania we wrześniu. Faza grupowa potrwa do listopada 2025 roku, a baraże zaplanowano na marzec 2026.

Bezpośredni awans na mundial wywalczą zwycięzcy 12 grup. O pozostałe cztery aż 16 drużyn powalczy w barażach - trafi do nich 12 zespołów z drugich miejsc grup eliminacji MŚ oraz czterech najlepszych zwycięzców grup Ligi Narodów, którzy nie ukończyli fazy grupowej europejskich kwalifikacji na dwóch czołowych lokatach.

Aż 48 zespołów zagra na mundialu w 2026 roku

Mundial 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku odbędzie się - po raz pierwszy w historii - z udziałem aż 48 krajów. Mistrzostwa świata zostaną rozegrane w dniach od 11 czerwca do 19 lipca 2026 roku w Stanach Zjednoczonych (11 miast - Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nowy Jork, Filadelfia, San Francisco, Seattle), Meksyku (3 miasta - Guadalajara, Mexico City, Monterrey) i Kanadzie (2 - Toronto, Vancouver).