Tomaszewski zostaje w szpitalu

Tomaszewski do szpitala trafił w czwartek. Ból był okropny, nie do wytrzymania. Nie mogę nic jeść i pić, bo do dziś mam wodowstręt i jadłowstręt. Kilku lekarzy rozmawia nad tym, jakie leki mi przepisać, żeby problem wyeliminować. Choć teraz ból jest nieco mniejszy, to wciąż nie jest dobrze. Lekarz mówi, że trochę w tym szpitalu zostanę - informuje na łamach "Super Express" były reprezentant Polski.

Tomaszewski zwrócił się do kibiców

W poniedziałek Tomaszewski przeszedł operację, która zakończyła się sukcesem. I to jest w tym momencie najważniejsze. Rodzina wciąż czeka jednak na diagnozę, co dalej z legendarnym bramkarzem - czytamy w "SE". Tomaszewski zwrócił się do kibiców, by trzymali za niego kciuki.

Tomaszewski bohaterem z Wembley

Tomaszewski to jeden z najwybitniejszych bramkarzy w historii polskiej piłki. 77-latek w biało-czerwonych barwach rozegrał 63 spotkania. W swoim dorobku może się pochwalić brązowym medalem zdobytym na mistrzostwach świata w 1974 roku. Do Tomaszewskiego przylgnął przydomek "bohater z Wembley", to właśnie dzięki jego wspaniałej grze w polskiej bramce Polacy w 1973 roku na tym słynnym stadionie w Londynie zremisowali z Anglią i zapewnili sobie awans na mundial.