Kadra Probierza liderem grupy

Polacy świetnie rozpoczęli eliminacje do mundialu. Wygrali dwa pierwsze mecze i z kompletem punktów są liderem grupy. Jednak Litwa i Malta nie były wymagającymi rywalami. W Helsinkach poprzeczka będzie zawieszona zdecydowanie wyżej. To właśnie Finowie uważani są za naszych głównych rywali w walce o drugie miejsce premiowane prawem gry w barażach o awans do MŚ 2026. Pierwsza lokata w grupie przez fachowców jest zarezerwowana dla faworyzowanej Holandii.

W Helsinkach bez Lewandowskiego

W Helsinkach biało-czerwoni będą musieli poradzić sobie bez Roberta Lewandowskiego. Najlepszy polaki piłkarz już jakiś czas temu poinformował, że z powodu zmęczenia nie weźmie udziału w czerwcowych meczach reprezentacji, a po tym jak Michał Probierz zabrał mu kapitańską opaskę, to ogłosił, że w narodowej drużynie nie zagra do póki nie zmieni się selekcjoner.

Świderski i Piątek w ataku, Skorupski w bramce

Pod nieobecność Lewandowskiego w ataku naszej reprezentacji zagrają Karol Świderski i Krzysztof Piątek. Za dostarczanie im piłek odpowiedzialni będą w środku pola Bartosz Slisz, Jakub Moder i Sebastian Szymański.

Na wahadłach Probierz ustawi Nicolę Zalewskiego i Matty'ego Casha. Natomiast blok obrony tworzyć będą Jakub Kiwior, Jan Bednarek i Mateusz Skrzypczak. W bramce stać będzie Łukasz Skorupski.