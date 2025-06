Kulesza podziękował za zaufanie

Za kandydaturą Kuleszy opowiedziało się 98 delegatów, siedmiu było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. Wybory były tajne. 63-letni działacz piastuje to stanowisko od sierpnia 2021 roku, gdy zastąpił Zbigniewa Bońka, który kierował PZPN przez dwie kadencje.

Reklama

Jestem pod wrażeniem, dziękuję za zaufanie, głos mi się łamie... To środowisko piłkarskie wybiera, więc tym bardziej cieszę się z zaufania. Dziękuję wszystkim, także tym, którzy na mnie nie głosowali. Służę pomocą, jak przez dotychczasowe cztery lata próbowałem to robić. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaufanie - powiedział Kulesza, który został wybrany na prezesa związku na lata 2025-29. Będzie to jego druga kadencja na tym stanowisku.

Prezes PZPN cały czas szuka selekcjonera

Kulesza zadeklarował, że najpóźniej do połowy lipca znane będzie nazwisko selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak zaznaczył, 18 lipca rusza ekstraklasa i chce, by wybrany trener mógł już zacząć śledzić poczynania kadrowiczów.

Połowa lipca to najpóźniejszy termin. Cały czas pracujemy nad tym, zrobimy to najszybciej, jak się da. Ogłosimy jak tylko zapadnie decyzja, nie będziemy tego ukrywać - powiedział dziennikarzom Kulesza po wyborze na prezesa na lata 2025-29.

Reklama

Prezes PZPN nie chciał wchodzić w szczegóły, ale przyznał, że wciąż rozważa kandydatury zarówno polskich, jak i zagranicznych szkoleniowców. Zostawmy już dziś tego selekcjonera... Wybieramy najważniejsze władze PZPN, za chwilę będą wybrani wiceprezesi, zarząd, Komisja Rewizyjna. Na tym się skupmy, a od jutra ruszamy do pracy, żeby w jak najkrótszym czasie wybrać selekcjonera - uciął Kulesza.

Nie wszystko poszło po myśli Kuleszy

Kandydaci zgłoszeni przez Kuleszę na wiceprezesów PZPN: Henryk Kula, Maciej Mateńko i Mieczysław Golba nie zostali wybrani na kolejną kadencję. Zarządzono przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZPN w Warszawie.

Działacze rekomendowani przez Kuleszę ubiegali się o stanowiska, które pełnili już w poprzedniej kadencji - Kula to dotychczasowy wiceprezes do spraw organizacyjno-finansowych, Mateńko - ds. szkoleniowych, a Golba - ds. zagranicznych. Najbliżej sukcesu w głosowaniu był Kula, który otrzymał 57 głosów, a potrzebował 59.

Dariusz Mioduski został wiceprezesem PZPN ds. zagranicznych, Adam Kaźmierczak - ds. organizacyjno-finansowych, Sławomir Kopczewski - ds. szkoleniowych, Tomasz Garbowski wiceprezesem PZPN ds. piłkarstwa amatorskiego, a szef Ekstraklasy SA Marcin Animucki - ds. piłkarstwa profesjonalnego.

Do zarządu PZPN weszli też wskazani przez kluby ekstraklasy i 1. ligi, odpowiednio, prezes Lecha Poznań Karol Klimczak oraz szef spółki zarządzającego rozgrywkami tej niższej klasy Marcin Janicki. Te zmiany i decyzje oznaczają, że znacznie większą rolę w ścisłym kierownictwie federacji zaczną odgrywać osoby związane z klubami kosztem działaczy wojewódzkich ZPN.