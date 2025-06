Wiadomo, że Maciej Skorża nie będzie selekcjonerem reprezentacji Polski. Prezes PZPN podobno ma już nowego faworyta do objęcia funkcji opiekuna narodowej drużyny. Jest nim Jerzy Brzęczek. Tylko czy to dobry kandydat? 54-letni szkoleniowiec już był trenerem biało-czerwonych, a zwolnił go Robert Lewandowski.