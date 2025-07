Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. PZPN oficjalnie potwierdza

Mamy nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Saga związana z wyborem następcy Michała Probierza dobiegła końca. Prezes PZPN Cezary Kulesza postawił na doświadczonego szkoleniowca – Jana Urbana. Jego asystentem został Jacek Magiera, który od lat pełnił rolę pierwszego trenera w polskich klubach i młodzieżowych reprezentacjach.

– Wierzymy, że ten wybór pozwoli reprezentacji rozwinąć pełnię swojego potencjału. Naszym celem jest zakwalifikowanie się do finałów mistrzostw świata w 2026 roku. Życzę selekcjonerowi powodzenia i zapewniam, że może liczyć na pełne wsparcie: moje, Zarządu oraz wszystkich pracowników PZPN – powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.

Konferencja prasowa Jana Urbana 17.07.2025. O której godzinie prezentacja nowego selekcjonera?

Konferencja prasowa z udziałem prezesa PZPN Cezarego Kuleszy i nowego selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana odbędzie się w środę, 17 lipca 2025 roku. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 12:00. Spotkanie z mediami odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie.

Konferencja prasowa Jana Urbana 17.07.2025. Gdzie oglądać prezentację nowego selekcjonera?

Transmisja na żywo będzie dostępna na oficjalnym kanale "Łączy nas piłka" na YouTube, a także w serwisach sportowych oraz w niektórych stacjach telewizyjnych. W naszym artykule także dostępna będzie transmisja na żywo z konferencji prasowego nowego selekcjonera reprezentacji Polski.

Jan Urban – kim jest nowy selekcjoner reprezentacji Polski?

Jan Urban urodził się 14 maja 1962 roku w Jaworznie. Karierę piłkarską rozpoczął w tamtejszej Victorii, a następnie reprezentował barwy m.in. Zagłębia Sosnowiec oraz Górnika Zabrze, z którym trzykrotnie sięgał po mistrzostwo i raz po Superpuchar Polski. W 124 ligowych występach dla zabrzańskiego klubu zdobył 54 bramki.

W reprezentacji Polski zadebiutował 6 lutego 1985 roku w meczu towarzyskim z Bułgarią (2:2). W latach 1985-1991 rozegrał w narodowych barwach 57 spotkań i strzelił 7 goli. Brał udział w mistrzostwach świata w Meksyku w 1986 roku.

W 1989 przeniósł się do hiszpańskiej CA Osasuny, z którą awansował do Pucharu UEFA i zapisał się w historii klubu, m.in. hat-trickiem w meczu z Realem Madryt na Santiago Bernabéu. Barwy Osasuny reprezentował do 1995 roku. W Hiszpanii występował również w Realu Valladolid i CD Toledo, a następnie przeniósł się do niemieckiego VfB Oldenburg. Na początku 1998 roku wrócił do Górnika Zabrze, gdzie zakończył piłkarską karierę po sezonie 1997/1998.

Jan Urban rozpoczął pracę trenerską szkoląc młodzież w Osasunie. Później prowadził m.in. Polideportivo Ejido, rezerwy Osasuny, Legię Warszawa (dwukrotnie), Polonię Bytom, Zagłębie Lubin, Osasunę, Lech Poznań, Śląsk Wrocław oraz Górnik Zabrze (dwukrotnie). Z Legią sięgnął po dwa mistrzostwa Polski (2012/2013, 2013/2014), dwa Puchary Polski (2007/2008, 2012/2013) oraz Superpuchar Polski (2008). Superpuchar zdobył również z Lechem Poznań w 2016 roku.

W latach 2008-2009 był także członkiem sztabu reprezentacji Polski jako asystent selekcjonera Leo Beenhakkera m.in. podczas mistrzostw Europy w Austrii i Szwajcarii.

Dlaczego Jan Urban? Kulisy wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Choć oficjalna prezentacja Jana Urbana jako nowego selekcjonera reprezentacji Polski odbywa się dziś, decyzja o jego zatrudnieniu zapadła już kilka dni wcześniej. Dziennikarz Tomasz Włodarczyk poinformował, że Cezary Kulesza podjął ostateczną decyzję w sobotę. Od tego momentu trwały intensywne rozmowy dotyczące składu sztabu szkoleniowego oraz organizacji konferencji prasowej.

– Od soboty Cezary Kulesza zdecydował, że to Jan Urban przejmie reprezentację Polski i reszta była już tylko dogrywaniem szczegółów, m.in. negocjowaniem członków sztabu szkoleniowego i ustalaniem, kiedy odbędzie się konferencja prasowa – ujawnił Włodarczyk.

Termin ogłoszenia także nie był przypadkowy. Rozważano zarówno środę, jak i czwartek, jednak ostatecznie względy logistyczne – w tym dostępność sali konferencyjnej – przesądziły o wyborze czwartku.