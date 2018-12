"Wartość tego dwuletniego kontraktu opiewa na pół miliarda złotych, co oznacza, że to najwyższy kontrakt medialny w historii polskiej ligi" - powiedział prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki.

Wszystkie 296 mecze w roku będą transmitowane przez nc+. Z kolei TVP pokaże 37 meczów w sezonie – po jednym spotkaniu rozgrywanym w sobotę lub niedzielę o godz. 17.30 w każdej kolejce. Będzie to 12 meczów tzw. pierwszego, 12 drugiego i 13 spotkań trzeciego wyboru.

„Po zakupie praw do reprezentacji Polski, mistrzostw świata i Europy, po tym jak TVP Sport jest kanałem ogólnodostępnym, przyszedł czas na ostatni element. Jeden mecz w każdej kolejce ekstraklasy przez dwa sezony to spełnienie marzeń, a także oczekiwań naszych wiernych widzów, którzy na to czekali. Spełniamy obietnice, nie rzucamy słów na wiatr. Nigdy wcześniej ekstraklasa nie była obecna w takim wymiarze w Telewizji Polskiej. Widzowie TVP będą mogli oglądać mecze na żywo - nie tylko w TVP Sport, lecz także w TVP1 czy w TVP2” – podkreślił prezes zarządu TVP S.A. Jacek Kurski.

Ogłoszenie podpisania umowy nastąpiło w jednym z hoteli w Serocku, gdzie doszło do spotkania najważniejszych osób w polskim futbolu.

„W stosunku do obowiązującego kontraktu oznacza to wzrost rocznej wartości wpływów z tytułu transmisji krajowych o 60 %. W rezultacie w każdym sezonie bezpośrednie wpływy do klubów wzrosną o co najmniej 70 mln zł. Nie mniej ważnym sukcesem jest jeszcze większe otwarcie na kibiców i szeroką publiczność w kolejnych sezonach” – powiedział przewodniczący Rady Nadzorczej Ekstraklasy S.A. Karol Klimczak.

Nowe umowy z nadawcami zakładają, że rozgrywki w sezonach 2019/2020 oraz 2020/2021 co do zasady będą prowadzone od piątku do niedzieli. Około 15 meczów w sezonie może zostać rozegranych w poniedziałki ze względu na terminarz rozgrywek międzynarodowych.

„Cieszymy się, że nasza wieloletnia współpraca z Ekstraklasą będzie kontynuowana, a nowy kontrakt zagwarantuje naszym abonentom transmisje wszystkich 296 meczów w sezonach 2019/2020 i 2020/2021. W listopadzie tego roku, dzięki wspólnemu zaangażowaniu nc+ i Ekstraklasa Live Park, przenieśliśmy krajowe rozgrywki w świat 4K UHD. Nowy kontrakt potwierdza, że będziemy kontynuować naszą inwestycję w budowę polskiej piłki i klubów piłkarskich, również od strony technologii, dlatego pokażemy ekskluzywnie w 4K UHD nawet 100 meczów w sezonie” – mówi prezes zarządu platformy nc+ Manuel Rougeron.

Obecne prawa wygasają z końcem sezonu 2018/19. Na mocy poprzedniego przetargu, począwszy od sezonu 2015/16, sześć meczów w kolejce pokazywano na żywo w kanałach nc+, natomiast dwa (pierwszy piątkowy oraz jedyny poniedziałkowy) - w Eurosporcie. Prawo do transmisji dwóch wybranych spotkań w sezonie ma również TVP.

"Wartość czteroletniej umowy pozwala mówić o +kontrakcie wszechczasów+, jeśli chodzi o sprzedaż praw do transmisji meczów ekstraklasy" - poinformowano w czerwcu 2015 w oświadczeniu Ekstraklasy S.A. Nieoficjalnie padały sumy ok. 150 mln złotych za każdy z czterech sezonów.

Jak dodano, ok. 95 procent przychodów tej spółki ze sprzedaży praw mediowych i marketingowych zasila budżety akcjonariuszy spółki, czyli klubów ekstraklasy i Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wcześniej umowę zawarto w 2011 roku (na sezony 2011/12, 2012/13 i 2013/14), a później przedłużono ją o rok - do edycji 2014/15. Według nieoficjalnych informacji, za każdy z sezonów obowiązywania umowy podpisanej w 2011 roku na konto Ekstraklasy SA trafiało ok. 90 mln złotych.

W 2008 roku suma trzyletniego kontraktu wyniosła 360 mln złotych. W trzech kolejnych wówczas sezonach prawa do transmisji meczów ligowych należały do stacji Canal Plus, a także - na zasadzie sublicencji - do Orange Sport.

Platforma nc+, a wcześniej stacja Canal+, jest głównym nadawcą telewizyjnym z meczów piłkarskiej ekstraklasy od 1995 roku.