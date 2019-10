W pierwszej połowie starcie dwóch czołowych zespołów tego sezonu rozczarowało. Osłabiona brakiem pauzującego za żółte kartki Serigu Hanki oraz kontuzjowanych Ołeksija Dytiatjewa i Matusza Wdowiaka Cracovia nastawiła się na grę z kontry, ale gdy nadarzyła się ku temu okazja nie potrafiła doprowadzić piłki w pobliże bramki Pogoni. Gospodarze jedyną, w miarę groźną sytuację przed przerwą mieli dopiero w 44. minucie, gdy po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Michala Siplaka, David Jablonsky główkował obok słupka.

Pogoń starała się rozgrywać atak pozycyjny, przez 56 procent czasu utrzymywała się przy piłce, ale też nie potrafiła wyprowadzić w pole defensywy "Pasów". Dopiero tuż przed przerwą, po dobrym podaniu od Sebastiana Kowalczyka, Srdjan Spiridonovic strzelając z kąta trafił w słupek.

Po zmianie stron Cracovia zaczęła odważniej atakować, uzyskała lekką przewagę i w 58. minucie objęła prowadzenie. Siplak podał z rzutu wolnego na skrzydło do Rafaela Lopesa, ten dośrodkował w pole karne, gdzie lot piłki głową przedłużył Filip Piszczek. Ostatecznie dopadł do niej były zawodnik Pogoni - Rumun Cornel Rapa i głową skierował do siatki.

W 71. minucie było już 2:0. Janusz Gol przechwycił podanie Huberta Matyni, a potem dwójkową akcję Piszczka i Lopesa efektownym strzałem wykończył Portugalczyk. Było to jego trzecie trafienie w dwóch ostatnich meczach.

Chwilę później sytuacja Pogoni zrobiła się beznadziejna, gdyż drugą żółtą kartką ukarany został Jakub Bartkowski. Goście kończyli mecz w dziesięciu i nie byli już w stanie odrobić strat. Jedynej dobrej okazji na kontaktowego gola nie wykorzystał Spiridonovic, po którego strzale piłka przeleciała tuż obok słupka.

W drugim piątkowym meczu ekstraklasy Lech Poznań podejmuje Zagłębie Lubin.

Cracovia Kraków - Pogoń Szczecin 2:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Cornel Rapa (58-głową), 2:0 Rafael Lopes (71).

Żółte kartki - Cracovia Kraków: Janusz Gol, Filip Piszczek. Pogoń Szczecin: Jakub Bartkowski, Adam Buksa. Czerwona kartka za drugą żółtą - Pogoń Szczecin: Jakub Bartkowski (74).

Sędzia: Paweł Gil (Lublin). Widzów 8 764.

Cracovia Kraków: Michal Peskovic - Cornel Rapa, Michał Helik, David Jablonsky, Michał Siplak - Sylwester Lusiusz, Janusz Gol - Tomas Vestenicky (66. Diego Ferraresso), Pelle van Amersfoort (90+4 Mateusz Supryn), Rafael Lopes (87. Sebastian Strózik) – Filip Piszczek.

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Jakub Bartkowski, Kostas Triantafyllopoulos, Benedikt Zech, Hubert Matynia – Damian Dąbrowski, Zvonimir Kozulj (73. Adam Frączczak - Srdjan Spiridonovic, Sebastian Kowalczyk, Santeri Hostikka (62. Marcin Listkowski) - Adam Buksa (76. David Stec).