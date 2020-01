Przygotowania do rundy wiosennej zawodnicy Lechii rozpoczęli od badań krwi, a następnie mieli zaplanowane testy szybkościowe oraz zajęcia na boisku. W środę biało-zieloni przejdą testy wydolnościowe oraz zaliczą normalny trening.

We wtorek trener Piotr Stokowiec nie miał do dyspozycji tercetu Serbów, Zlatana Alomerovica, Żarko Udovicica oraz Filipa Mladenovica, którzy ze względu na prawosławne święta wrócą do Gdańska 9 stycznia. W inauguracyjnych zajęciach nie wzięli także udziału Błażej Augustyn i Jarosław Kubicki, którzy po przebytych jesienią urazach będą ćwiczyć indywidualnie. Do pierwszej drużyny dołączono natomiast Marcela Wszołka i Kacpra Sezonienkę z czwartoligowych rezerw.

We wtorek na treningu nie pojawili się również Sławomir Peszko, Rafał Wolski i Artur Sobiech, którzy dostali wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu.

W porozumieniu ze sztabem szkoleniowym pierwszego zespołu podjęto decyzję, że szatnia potrzebuje zmian już teraz. Wspomniana trójka zawodników przygotowania do rundy wiosennej rozpocznie nieco później – poinformowano w klubowym komunikacie.

W poniedziałek w Gdańsku pojawił się Brazylijczyk Conrado Buchanelli Holz, który nie przedłużył umowy z Figueirense i jest wolnym piłkarzem. Jeśli 22-letni lewy obrońca przejdzie testy medyczne, podpisze kontrakt z Lechią.

16 stycznia gdańszczanie zmierzą się w pierwszym sparingu z zamykającą tabelę pierwszej ligi Chojniczanką Chojnice, a dwa dni później polecą na zgrupowanie do Belek, gdzie przebywać będą do 1 lutego.

W Turcji gdańszczanie rozegrają kolejnych pięć meczów kontrolnych – ich rywalami będą SpVgg Greuther Fuerth (20 stycznia), Rubin Kazań (21), Beroe Stara Zagora (24), Dynamo Moskwa (28) oraz 1.FC Slovacko Uherske Hradiste (31).

Podobnie jak w przerwie zimowej minionego sezonu podróż w obie strony do Turcji biało-zieloni odbędą jednym samolotem razem z piłkarzami Arki Gdynia.