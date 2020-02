Początek meczu nie zapowiadał takiego wyniku, gdyż legioniści zepchnęli gospodarzy do głębokiej defensywy i raz po raz musiał interweniować Jakub Szumski i jego koledzy z obrony. Dopiero w 16. minucie Raków miał pierwszą sytuację strzelecką po nieporozumieniu w defensywie Legii, ale okazji tej nie wykorzystał Petr Schwarz.

W 22. minucie Raków jednak objął prowadzenie po dośrodkowaniu Schwarza z prawego skrzydła i celnej główce Sebastiana Musiolika. Legia po stracie gola nadal atakowała, a szczególnie aktywni byli Jose Kante, Paweł Wszołek, Marko Vesovic i Luquinhas, ale pod bramką byli nieskuteczni.

Za to po przerwie już pierwszy atak gości przyniósł wyrównanie. Dośrodkowanie Wszołka trafiło do Luquinhasa, a ten płaskim strzałem pokonał Szumskiego. Po następnej akcji Raków mógł odzyskać prowadzenie, bo Artur Jędrzejczyk faulował Daniela Mikołajewskiego i sędzia odgwizdał jedenastkę. Zmarnował ją Daniel Bartl, który co prawda zmylił Radosława Majeckiego, ale uderzona technicznie piłka przeleciała nad poprzeczką.

Raków po przerwie grał odważniej, ale Legia również atakowała i w 74. minucie zdobyła drugą bramkę po błędach częstochowskiej obrony, które wykorzystał Kante.

Częstochowianie odpowiedzieli w 78. minucie po tym, jak w polu karnym Luquinhas sfaulował Miłosza Szczepańskiego i sędzia odgwizdał drugą jedenastkę. Tym razem Schwarz mocnym strzałem posłał piłkę do siatki i było 2:2.

Obie drużyny do końca walczyły o zwycięstwo, ale obaj bramkarze nie dali się już pokonać.

Raków wystąpił bez swojego trenera Marka Papszuna, który po czerwonej kartce w Poznaniu został odsunięty od dwóch spotkań i obserwował mecz z trybun. Zabrakło także kapitana i środkowego obrońcy Tomasa Petraska, który musiał odpokutować czwartą żółtą kartkę, ale udanie zastąpił go Kamil Kościelny.

Był to 10. mecz Rakowa z Legią w ekstraklasie i czwarty remis, przy sześciu zwycięstwach Legii.

Raków Częstochowa - Legia Warszawa 2:2 (1:0)

Bramki: 1:0 Sebastian Musiolik (22-głową), 1:1 Luquinhas (46), 1:2 Jose Kante (73-głową), 2:2 Petr Schwarz (78-karny)

Żółta kartka - Legia Warszawa: Michał Karbownik, Artur Jędrzejczyk

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)

Widzów: 4 153

W 49 min. rzutu karnego nie wykorzystał Daniel Bartl

Raków Częstochowa: Jakub Szumski - Daniel Mikołajewski, Kamil Kościelny, Jarosław Jach - Fran Tudor, Petr Schwarz (81. Felicio Brown Forbes), Igor Sapała, Rusłan Babenko, Daniel Bartl (69. Patryk Kun), Piotr Malinowski (46. Miłosz Szczepański) - Sebastian Musiolik

Legia Warszawa: Radosław Majecki - Marko Vesovic, Igor Lewczuk, Artur Jędrzejczyk, Michał Karbownik - Paweł Wszołek (72. Mateusz Cholewiak), Domagoj Antolic, Jose Kante, Andre Martins, Luquinhas - Maciej Rosołek (54. Walerian Gwilia)

Wyniki meczów 22. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2020-02-14:

Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 1:0 (0:0)

Górnik Zabrze - Arka Gdynia 2:0 (0:0)

2020-02-15:

Raków Częstochowa - Legia Warszawa 2:2 (1:0)

Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 0:0

ŁKS Łódź - Wisła Płock 0:0

Pozostałe mecze kolejki

2020-02-16:

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce (12.30)

KGHM Zagłębie Lubin - Wisła Kraków (15.00)

Cracovia Kraków - Lech Poznań (17.30)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Legia Warszawa 22 13 3 6 45-23 42 +22

2. Cracovia Kraków 21 12 3 6 30-16 39 +14

3. Pogoń Szczecin 22 11 6 5 25-18 39 +7

4. Śląsk Wrocław 22 9 9 4 29-23 36 +6

5. Lech Poznań 21 9 7 5 36-20 34 +16

6. Lechia Gdańsk 22 9 7 6 26-24 34 +2

7. Piast Gliwice 22 10 4 8 24-22 34 +2

8. Wisła Płock 22 9 4 9 27-35 31 -8

9. Raków Częstochowa 22 9 2 11 26-34 29 -8

10. Jagiellonia Białystok 21 8 5 8 31-29 29 +2

11. KGHM Zagłębie Lubin 21 8 4 9 31-30 28 +1

12. Górnik Zabrze 22 6 9 7 26-27 27 -1

13. Korona Kielce 21 6 4 11 12-24 22 -12

14. Arka Gdynia 22 5 6 11 17-31 21 -14

15. Wisła Kraków 21 6 2 13 25-35 20 -10

16. ŁKS Łódź 22 4 3 15 21-40 15 -19

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

Mecze w następnej kolejce

2020-02-21:

ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin (18.00)

Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze (20.30)

2020-02-22:

Arka Gdynia - Raków Częstochowa (15.00)

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (17.30)

Piast Gliwice - Cracovia Kraków (20.00)

2020-02-23:

Wisła Płock - KGHM Zagłębie Lubin (12.30)

Wisła Kraków - Korona Kielce (15.00)

Lech Poznań - Lechia Gdańsk (17.30)