Wiele osób uważa, że piłkarze grający w polskiej Ekstraklasie są przepłacani. Kluby na ich pensje wydają krocie. Nawet, gdyby w czasach koronawirusa obciąć większości z nich obciąć zarobki o połowę, to i tak dla przeciętnego Kowalskiego spokojnie, by starczyło od pierwszego do pierwszego.

O zarobkach piłkarzy ostatnio jest bardzo głośno. Kluby negocjują z nimi, by na czas epidemii koronawirusa zgodzili się na obniżkę swoich pensji. Nacisk opinii publicznej jest spory, bo powszechnie uważa się, że gracze polskiej Ekstraklasy, co miesiąc "kasują" dużo za dużo. Dużo czyli dokładnie ile? To ujawnił Krzysztof Stanowski z serwisu weszlo.com. Dziennikarz ustalił, że najlepiej zarabiającym piłkarzem naszej ligi jest Artur Jędrzejczyk. Na jego konto każdego miesiąca Legia Warszawa przelewa aż 200 tysięcy zł. Klub ze stolicy nie szczędzi grosza na pensje swoich graczy, bo inny zawodnik tego zespołu - Domagoj Antolic - zgarnia 150 tysięcy zł. Ale nie tylko w Warszawie płaci się "kokosy" za grę w piłkę. Co ciekawe broniąca się przed bankructwem Arka Gdynia również nie zaciska pasa i na jej liście płac są zawodnicy mogący pochwalić się pensją w wysokości 120 tysięcy zł.