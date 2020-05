Wisła Kraków do końca obecnego sezonu będzie płacić mniej za wynajem Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana na mecze piłkarskiej ekstraklasy. Do tej pory stawka za każde spotkanie wynosiła 123 tysiące złotych. Obecna to 33 tysiące.

Porozumienie w tej sprawie podpisali prezes krakowskiego klubu Dawid Błaszczykowski i Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, operatora stadionu. Reklama Ekstraklasa po nowemu: "Strefa zero" i 24 piłki. Kiełbaski na meczu nie zjemy Zobacz również Jak podkreślono w komunikacie, w umowie - zwartej na 12 miesięcy - 1 lipca 2019 została zapisana możliwość porozumienia się stron odnośnie nowych warunków płatności w przypadku "zaistnienia siły wyższej". Za taką uznano konieczność rozgrywania spotkań bez udziału kibiców ze względu na pandemię koronawirusa. Ponadto, w związku z przedłużeniem obecnego sezonu ekstraklasy do 19 lipca, Wisła i ZIS podpisały nową umowę na krótkotrwałe udostępnienie części obiektu, aby klub mógł rozegrać na nim lipcowe spotkania. W tym przypadku jednorazowa opłata za każdy mecz wynosić będzie także 33 tys. złotych. Na mocy podpisanych dokumentów Wisła w dniu meczowym będzie mieć do dyspozycji: pawilon medialny, znaczną część parkingów, punkt pomocy medycznej, pomieszczenia dla zawodników, trenerów, sędziów, obserwatorów i lekarza, a także przestrzenie dla mediów oraz instalacje niezbędne do obsługi obiektu. Ponieważ sytuacja związana z pandemią koronawirusa jest dynamiczna, to zapisano też punkt, że poszczególne paragrafy będą na bieżąco dostosowywane do wytycznych władz państwowych i ekstraklasy. Wisła pierwsze spotkanie po wznowieniu sezonu rozegra w sobotę z Piastem w Gliwicach, natomiast na swoim stadionie gościć będzie Legię Warszawa 7 czerwca. W tabeli ekstraklasy "Biała Gwiazda" zajmuje obecnie 13., pierwsze "bezpieczne" miejsce.