Jeszcze przed meczem Dirk Hundsdorfer, przedstawiciel rodziny większościowych właścicieli Korony, poinformował w specjalnym oświadczeniu, że nawet w przypadku spadku do pierwszej ligi będą dalej wspierać zespół ze stolicy regionu świętokrzyskiego.

Kielczanie rozpoczęli ze sporym animuszem i kilkakrotnie gościli pod bramką Pavelsa Steinborsa. Prowadzenie jednak objęli goście. W szóstej minucie po szybkiej kontrze gdynian, Marcusa Viniciusa faulował pomocnik Korony Ognjen Gnjatic. Do piłki ustawionej 30 m przed kielecką bramką podszedł Michał Nalepa, który precyzyjnym uderzeniem pokonał Marka Kozioła.

13 minut później kielczanie nie wykorzystali idealnej sytuacji do wyrównania. Przed polem karnym Arki piłkę przejął Jakub Żubrowski. Jacek Kiełb podał do Petteri Forsella, ale strzał napastnika Korony świetnie obronił Steinbors, a dobitka Fina była już niecelna.

Podopieczni trenera Macieja Bartoszka osiągnęli sporą przewagę, chcąc jak najszybciej zmienić niekorzystny wynik, ale w decydujących momentach brakowało im precyzji. Od 31. minuty zawodnicy Korony nie mogli już liczyć na podpowiedzi ze strony szkoleniowca, bo ten po drugiej żółtej kartce został odesłany na trybuny. Już w doliczonym czasie gospodarze mieli kolejną szansę na wyrównanie. Sam na sam z łotewskim bramkarzem Arki znalazł się Grzegorz Szymusik, ale obrońca Korony zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału i jego uderzenie zostało zablokowane przez Adama Dancha.

Sześć minut po przerwie w dogodnej pozycji znalazł się kapitan kielczan Adnan Kovacevic, ale strzał Bośniaka bez problemów obronił Steinbors. Kielczanie atakowali z impetem, ale marnowali kolejne szanse. W 66. min, po dośrodkowaniu Michaela Gardawskiego, Żubrowski zgrał piłkę do Kiełba, ale ten w idealnej sytuacji uderzył niecelnie.

Ambicja gospodarzy w końcu została nagrodzona. Na dziewięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry Forsell dośrodkował w pole karne, Szumusik przedłużył piłkę do Kovacevica, ten zagrał dokładnie do Tzimopoulosa, który głową z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki.

Podbudowani bramką kielczanie atakowali dalej i trzy minuty później mogli nawet wyjść na prowadzenie, ale strzał Kiełba bramkarz Arki sparował na rzut rożny. Po chwili doszło do ostrego spięcia między piłkarzami obu drużyn. Żółtymi kartkami zostali ukarani Kozioł, Adam Marciniak i Szymusik.

Pod koniec szanse na rozstrzygnięcie spotkania na swoją stronę mieli gdynianie, ale już w doliczonym czasie gry nie wykorzystali ich Fabian Serrarens i Kamil Antonik. Korona opuszcza ekstraklasę, a ich piątkowy rywal ma już tylko iluzoryczne szanse na uniknięcie degradacji.

Korona Kielce - Arka Gdynia 1:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Michał Nalepa (6-wolny), 1:1 Themistoklis Tzimopoulos (81-głową)

Żółta kartka - Korona Kielce: Milan Radin, Michael Gardawski, Ognjen Gnjatic, Grzegorz Szymusik, Marek Kozioł. Arka Gdynia: Marcus Vinicius, Mateusz Młyński, Luka Maric, Jakub Wawszczyk, Adam Marciniak

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Widzów: 1 046

Korona Kielce: Marek Kozioł - Grzegorz Szymusik, Adnan Kovacevic, Themistoklis Tzimopoulos, Michael Gardawski - Andres Lioi (64. Daniel Szelągowski), Jakub Żubrowski, Milan Radin (75. Dawid Lisowski), Ognjen Gnjatic, Jacek Kiełb - Petteri Forsell

Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Luka Maric, Adam Danch, Adam Marciniak - Mateusz Młyński (84. Kamil Antonik), Marcus Vinicius (64. Jakub Wawszczyk), Michał Nalepa, Marko Vejinovic, Maciej Jankowski - Oskar Zawada (59. Fabian Serrarens)

Wyniki meczów 34. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

ŁKS Łódź - Wisła Kraków 1:2 (1:1)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Legia Warszawa 33 20 5 8 66-31 65 +35

2. Piast Gliwice 33 16 6 11 37-30 54 +7

3. Lech Poznań 33 14 12 7 59-31 54 +28

4. Śląsk Wrocław 33 14 11 8 47-39 53 +8

5. Lechia Gdańsk 33 14 10 9 44-43 52 +1

6. Cracovia Kraków 33 15 4 14 44-35 49 +9

7. Jagiellonia Białystok 33 13 9 11 44-42 48 +2

8. Pogoń Szczecin 33 12 10 11 30-34 46 -4

9. Raków Częstochowa 33 15 5 13 45-46 50 -1

10. Górnik Zabrze 33 12 11 10 45-42 47 +3

11. KGHM Zagłębie Lubin 33 12 8 13 54-50 44 +4

12. Wisła Kraków 34 13 5 16 42-51 44 -9

13. Wisła Płock 33 11 9 13 39-51 42 -12

14. Arka Gdynia 34 8 10 16 34-53 34 -19

15. Korona Kielce 34 8 7 19 25-44 31 -19 - spadek

16. ŁKS Łódź 34 5 6 23 28-61 21 -33 - spadek

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decyduje wyższa lokata po sezonie zasadniczym

