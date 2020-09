Pierwszy sytuację bramkową stworzył Śląsk, ale na prowadzenie wyszedł Lech. Michał Skóraś z lewej strony zagrał w pole karne, a tam z kilku metrów do bramki trafił Mikael Ishak.

Minęło siedem minut i było już 2:1 dla gospodarzy. Najpierw do siatki strzałem głową trafił Piotr Celeban, a chwilę później po kolejnym rzucie rożnym i zgraniu piłki przez Wojciecha Gollę Śląsk na prowadzenie wyprowadził Mathieu Scalet.

Po dwóch szybko straconych golach goście wydawali się oszołomieni a wrocławianie nacierali i mogli strzelić kolejne bramki. Świetną okazję miał Lubambo Musonda, ale Filip Bednarek nie dał się zaskoczyć strzałem przy bliższym słupku. Za chwilę po kontrataku z dystansu uderzył Jakub Łabojko i piłka minimalnie przeleciała nad poprzeczką.

Wydawało się, że jeżeli ktoś strzeli gola, będzie to Śląsk, ale cios zadali przyjezdni. Ishak próbował strzelać, ale wyszło mu podanie do Dani Ramireza, który z bliska trafił do siatki. Minęły cztery minuty i było 2:3. Ishak uciekł w polu karnym Israelowi Puerto i sprytnym uderzeniem nie dał szans bramkarzowi gości.

Emocje w pierwszej połowie na tym się nie skończyły, bo obie drużyny chciały strzelać kolejne gole. Najlepszą okazję miał Celeban w doliczonym już czasie gry, ale jego uderzenie Bednarek wyłapał bez problemu.

Druga połowa zaczęła się od gola. Tymoteusz Puchacz wślizgiem powalił na ziemię w polu karnym Musonde i arbiter bez wahania wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Robert Pich i bez problemu trafił do bramki.

I tak jak w pierwszej połowie, tak w drugiej, obie ekipy nie zamierzały wcale rezygnować z dążenia do strzelania kolejnych goli. Akcje przeniosły się szybko z jednej bramki pod drugą i co chwilę było groźnie w polu karnym.

Z czasem zaczęła zarysowywać się przewaga gości, którzy dłużej utrzymywali się przy piłce i częściej znajdowali się na połowie rywali. Śląsk nastawił się na kontrataki i też miał swoje okazje na gole.

Ostatnie minuty należały do Lecha, a piłkę meczową miał Ishak. Po podaniu Jana Sykory napastnik gości uderzył z pięciu metrów, ale trafił tylko w poprzeczkę. Później jeszcze strzelał Jakub Kamiński a piłka o centymetry minęła bramkę i na tym emocje we Wrocławiu się skończyły.

Śląsk Wrocław – Lech Poznań 3:3 (2:3)

Bramki: 0:1 Mikael Ishak (7), 1:1 Piotr Celeban (12-głową), 2:1 Mathieu Scalet (14), 2:2 Dani Ramirez (28), 2:3 Mikael Ishak (32), 3:3 Robert Pich (51-karny)

Żółta kartka – Śląsk Wrocław: Waldemar Sobota, Dino Stiglec

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)

Widzów: 11 535

Śląsk Wrocław: Matus Putnocky – Piotr Celeban, Israel Puerto, Wojciech Golla, Mariusz Pawelec (68. Dino Stiglec) – Lubambo Musonda (83. Rafał Makowski), Waldemar Sobota, Jakub Łabojko, Mateusz Praszelik (71. Piotr Samiec-Talar), Robert Pich – Mathieu Scalet (83. Przemysław Bargiel)

Lech Poznań: Filip Bednarek – Alan Czerwiński, Thomas Rogne, Dorde Crnomarkovic (81. Tomasz Dejewski), Tymoteusz Puchacz - Michał Skóraś (71. Jan Sykora), Jakub Moder, Dani Ramirez (81. Filip Marchwiński), Pedro Tiba, Jakub Kamiński - Mikael Ishak

Wyniki meczów 3. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2020-09-11:

Wisła Płock - Legia Warszawa 0:1 (0:1)

Jagiellonia Białystok - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:2 (0:2)

2020-09-12:

Śląsk Wrocław - Lech Poznań 3:3 (2:3)

Warta Poznań - Piast Gliwice 0:0

Cracovia Kraków - PGE FKS Stal Mielec 1:1 (0:0)

Pozostałe mecze kolejki

2020-09-13:

Pogoń Szczecin - Wisła Kraków (15.00)

Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk (17.30)

2020-09-14:

Raków Częstochowa - KGHM Zagłębie Lubin (18.00)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Śląsk Wrocław 3 2 1 0 8-4 7 +4

2. Górnik Zabrze 2 2 0 0 6-2 6 +4

3. KGHM Zagłębie Lubin 2 2 0 0 3-1 6 +2

4. Legia Warszawa 3 2 0 1 4-3 6 +1

5. Jagiellonia Białystok 3 1 2 0 5-4 5 +1

6. Raków Częstochowa 2 1 0 1 4-3 3 +1

7. Pogoń Szczecin 2 1 0 1 2-2 3

8. Lechia Gdańsk 2 1 0 1 2-3 3 -1

9. Lech Poznań 3 0 2 1 6-7 2 -1

10. Wisła Płock 3 0 2 1 3-4 2 -1

11. Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 0 2 1 6-8 2 -2

12. PGE FKS Stal Mielec 3 0 2 1 2-4 2 -2

13. Wisła Kraków 2 0 1 1 2-4 1 -2

14. Warta Poznań 3 0 1 2 0-2 1 -2

15. Piast Gliwice 3 0 1 2 0-3 1 -3

16. Cracovia Kraków 3 1 2 0 5-4 0 +1

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

*) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce

2020-09-18:

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Raków Częstochowa (18.00)

Wisła Kraków - Wisła Płock (20.30)

2020-09-19:

Lechia Gdańsk - PGE FKS Stal Mielec (15.00)

Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław (17.30)

Legia Warszawa - Górnik Zabrze (20.00)

2020-09-20:

KGHM Zagłębie Lubin - Cracovia Kraków (15.00)

Lech Poznań - Warta Poznań (17.30)

2020-09-21:

Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok (18.00)