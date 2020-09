Dla tego szkoleniowca, który pracę w "Pasach" rozpoczął 21 czerwca 2017 roku, to już trzecie przedłużenie kontraktu. Probierz od 15 stycznia 2019 roku pełni też funkcję wiceprezesa ds. sportowych.

Cracovia pod jego kierunkiem zajmowała kolejno: dziewiąte, czwarte i siódme miejsce w ekstraklasie. W minionym sezonie zdobyła Puchar Polski, pokonując w finale 3:2 Lechię Gdańsk. Było to pierwsze trofeum wywalczone od 1948 roku, gdy "Pasy" po raz ostatni zostały mistrzem Polski.

Probierz w wypowiedzi dla oficjalnej strony klubowej podziękował za zaufanie prezesowi i właścicielowi klubu prof. Januszowi Filipiakowi.

"Obraliśmy w klubie wspólny kierunek, w którym wszyscy zmierzamy. Na drodze czasem pojawiają się zakręty i jest pod górkę, ale to normalna kolej rzeczy przy wytężonej pracy. Na pewno drużyna zrobiła postęp przez ten czas. Dwukrotnie graliśmy w europejskich pucharach oraz zdobyliśmy Puchar Polski. Cieszy nas również będąca na ukończeniu nowa baza treningowa, która na pewno stanowić będzie wielki krok i narzędzie do jeszcze większego rozwoju Cracovii, począwszy od grup młodzieżowych aż do pierwszej drużyny" – powiedział Probierz.

Z kolei prof. Filipiak podkreślił, że przedłużenie kontraktu z trenerem to potwierdzenie wzajemnej chęci budowy klubu, który na dobre zagości w europejskich rozgrywkach.

Cracovia zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli, ale zaczęła rozgrywki z pięcioma minusowymi punktami w związku z karą za czyny korupcyjne z sezonu 2003/04.