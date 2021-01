Mecz w Bełchatowie zapowiadał się, jako mocne otwarcie 2021 roku w ekstraklasie. Wicelider rozgrywek podejmował bowiem trzeci zespół w tabeli. W obu wyjściowych składach jedyną nową twarzą był słowacki bramkarz Rakowa Dominik Holec.

Reklama

Oba zespoły od początku wykazywały dużą ochotę do gry, lecz nie przekładało się to na okazje bramkowe. Dopiero w końcówce pierwszej połowy stworzyli je lepiej prezentujący się przed przerwą i wykazujący większą ochotę do ataków gospodarze. Najpierw w 35. minucie w dobrej sytuacji po zagraniu Davida Tijanica znalazł się Ivi Lopez. Hiszpan nie trafił jednak w piłkę. Powodzenie mogła przynieść też akcja częstochowian z 41. minuty, kiedy Jakub Bartkowski wślizgiem zablokował uderzenie Słoweńca Tijanica.

Trzecia porażka Rakowa, piąte z zwycięstwo Pogoni

Druga połowa też zaczęła się od ataków podopiecznych trenera Marka Papszuna. W 50. minucie po szybkiej kontrze nie wykorzystali jednak przewagi liczebnej pod bramką Portowców. To była zapowiedź ciekawszej części meczu. Niespodziewanie jednak to przyjezdni przejęli inicjatywę.

Ostrzeżeniem dla wicelidera była akcja piłkarzy Runjaica z 56. minuty. Po dośrodkowaniu Portugalczyka Luisa Maty w dobrej sytuacji znalazł się Michał Kucharczyk. Doświadczony pomocnik będąc przed bramkarzem Rakowa uderzył jednak nad poprzeczką. Dwie minuty później bardziej skuteczny w niełatwej sytuacji okazał się młodzieżowiec Adrian Benedyczak, który pokonał debiutującego w ekstraklasie Holca. 20-letni napastnik bardzo blisko swojego drugiego gola był w 63. minucie, lecz jego strzał z pola karnego trafił w słupek.

Stracony gol kompletnie wybił z rytmu gospodarzy, którzy ponieśli trzecią porażkę w tym sezonie. Za to piąte z rzędu ligowe zwycięstwo Pogoni w 87. minucie mógł spuentować Sebastian Kowalczyk, który w sytuacji sam na sam z bramkarzem uderzył nad poprzeczką.

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin 0:1 (0:0)Bramki: 0:1 Adrian Benedyczak (58)Żółta kartka - Raków Częstochowa: Fran Tudor, Vladislavs Gutkovskis, Andrzej Niewulis, Igor Sapała, Kamil Piątkowski. Pogoń Szczecin: Sebastian Kowalczyk, Luka ZahovicSędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork) Mecz bez udziału publicznościRaków Częstochowa: Dominik Holec - Kamil Piątkowski, Andrzej Niewulis, Petr Schwarz - Fran Tudor, Igor Sapała, Marko Poletanovic (68. Giannis Papanikolaou), Daniel Bartl (60. Patryk Kun) - David Tijanic (60. Marcin Cebula), Ivan Lopez Alvarez (81. Daniel Szelągowski), Vladislavs GutkovskisPogoń Szczecin: Dante Stipica - Jakub Bartkowski, Benedikt Zech, Mariusz Malec, Luis Mata - Michał Kucharczyk (82. Luka Zahovic), Alexander Gorgon, Damian Dąbrowski, Kamil Drygas (82. Tomas Podstawski), Sebastian Kowalczyk (90+4. Paweł Stolarski) - Adrian Benedyczak (69. Kacper Smoliński)

Wyniki meczów 15. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej: Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin 0:1 (0:0) KGHM Zagłębie Lubin - Wisła Płock 0:2 (0:2)Pozostałe mecze kolejki 2021-01-30: Warta Poznań - Cracovia Kraków (15.00) Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok (17.30) Górnik Zabrze - Lech Poznań (20.00) 2021-01-31: Wisła Kraków - Piast Gliwice (15.00) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Legia Warszawa (17.30) 2021-02-01: PGE FKS Stal Mielec - Śląsk Wrocław (18.00)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek) 1. Pogoń Szczecin 15 9 4 2 21-8 31 +13 2. Legia Warszawa 14 9 2 3 23-15 29 +8 3. Raków Częstochowa 15 8 4 3 27-16 28 +11 4. Śląsk Wrocław 14 7 2 5 21-15 23 +6 5. Górnik Zabrze 14 7 2 5 18-14 23 +4 6. KGHM Zagłębie Lubin 15 6 4 5 18-17 22 +1 7. Jagiellonia Białystok 14 6 2 6 22-24 20 -2 8. Lechia Gdańsk 14 6 1 7 20-19 19 +1 9. Wisła Płock 15 5 4 6 19-20 19 -1 10. Lech Poznań 14 4 5 5 23-22 17 +1 11. Cracovia Kraków 14 5 6 3 18-17 16 +1 12. Wisła Kraków 14 3 5 6 19-19 14 13. Piast Gliwice 14 3 5 6 17-18 14 -1 14. Warta Poznań 14 4 1 9 13-19 13 -6 15. PGE FKS Stal Mielec 14 3 4 7 17-28 13 -11 16. Podbeskidzie Bielsko-Biała 14 2 3 9 13-38 9 -25 W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze *) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce 2021-02-05: Lechia Gdańsk - Warta Poznań (18.00) Lech Poznań - KGHM Zagłębie Lubin (20.30) 2021-02-06: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław (15.00) Pogoń Szczecin - Cracovia Kraków (17.30) Legia Warszawa - Raków Częstochowa (20.00) 2021-02-07: Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Zabrze (15.00) Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok (17.30) 2021-02-08: PGE FKS Stal Mielec - Wisła Płock (18.00)