32-letni napastnik trafił do Wisły na zasadzie wolnego transferu z Maccabi Natanja w lipcu tego roku, podpisując dwuletni kontrakt. Nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei. Wystąpił w dziesięciu meczach ekstraklasy i jednym Pucharu Polski, ale w żadnym nie zdołał zdobyć bramki. Po raz ostatni na boisku pojawił się 4 grudnia w derbach z Cracovią.

Nowy klub Beciraja zajmuje ostatnie, 14. miejsce w tabeli izraelskiej ekstraklasy i reprezentant Czarnogóry ma mu pomóc w walce o utrzymanie.

Wietrzenie szatni

Wisłę w tym oknie transferowym opuściło już sześciu piłkarzy. Rafał Janicki i David Niepsuj po rozwiązaniu kontraktów trafili do Podbeskidzia Bielsko-Biała, a Michał Mak do Górnika Łęczna. Do Honvedu Budapeszt sprzedano Lukasa Klemenza, a do Radomiaka Radom Dawida Abramowicza.

"Biała Gwiazda" zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 17 punktów.