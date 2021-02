Warciarze do derbowego spotkania przystąpili z przemeblowaną linią obrony. Ze względu na kontuzje Bartosza Kieliby i Roberta Ivanova, do defensywy został przesunięty Mateusz Kupczak oraz Jan Grzesik. „Kolejorz” nadal musiał sobie radzić bez swojego najlepszego strzelca Mikaela Ishaka, a po raz drugi w wyjściowej jedenastce pojawił się Amerykanin Aron Johannsson, który znów wpisał się na listę strzelców.

Mecz toczył się w dobrym tempie, ale oba zespoły nie stworzyły zbyt wiele zagrożenia pod bramką rywali. Lech dyktował warunki, momentami zamykał gospodarzy na ich własnej połowie. Podopieczni Piotra Tworka bronili się solidnie i zawsze mogli liczyć na Adriana Lisa, który kilka razy stanął na wysokości zadania.

Lech większość akcji próbował przeprowadzać prawą stronę, a duet Alan Czerwiński, Jan Sykora sprawiał nieco kłopotów defensywie Warty. Czech był bliski zdobycia bramki, po idealnej wrzutce Pedro Tiby znalazł się w sytuacji sam na sam, ale trafił w nogi Lisa. Groźnie z dystansu strzelał też Jasper Karlstroem, ale golkiper gospodarzy nie dał się zaskoczyć.

Piłkarze beniaminka nie mieli zbyt wielu atutów w ofensywie, próby wyprowadzenia kontrataków były szybko "kasowane" m.in. przez Karlstroema. Dopiero w doliczonym czasie gry groźnie z dystansu uderzył Maciej Żurawski, piłka otarła się od Antonio Milicia i minęła słupek.

Zaledwie 20 sekund po wznowieniu gry "zieloni" wyprowadzili niespodziewany cios. Prawą stroną akcję zainicjował Makana Baku, piłkę sprytnie przepuścił Mateusz Czyżycki, a Mateusz Kuzimski, mimo asysty dwóch rywali, znalazł drogę do siatki. Dla napastnika Warty, debiutującego w tym sezonie w ekstraklasie, był to już szósty gol w rozgrywkach.

Wicemistrzowie Polski momentalnie rzucili się do odrabiania strat, ale ich ataki były prowadzone dość nonszalancko i nerwowo. Gospodarze umiejętnie też wyprowadzali z rytmu swoich bardziej doświadczonych rywali, kilkoma efektownymi zagraniami błysnął Baku. Pozyskany z Holstein Kiel 22-latek momentami ośmieszał lechitów, a w pewnym momencie nie wytrzymał Wasyl Krawieć, który powalił go zapaśniczym chwytem.

Spotkanie toczyło się na połowie "zielonych", ci z kolei szukali swoich szans w kontratakach. Bliski podwyższenia wyniku był Gracjan Jaroch, który po kiksie Milicia, miał przed sobą tylko Mickey’a van der Harta. Rezerwowy napastnik strzelił prosto w bramkarza.

Niewykorzystana akcja Jarocha zemściła się chwilę później. Po dośrodkowaniu Krawiecia, piłkę przedłużył Tiba, a Johannsson ubiegł Jakuba Kiełba i głową doprowadził do remisu.

Lech do końca walczył o wygraną, ale Warta dzielnie się broniła. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, w polu karnym gospodarzy doszło do sporego zamieszania. Najprzytomniej zachował się najbardziej pracowity w zespole gości Tiba, który z bliska trafił do siatki.

Warta Poznań - Lech Poznań 1:2 (0:0)Bramki: 1:0 Mateusz Kuzimski (46), 1:1 Aron Johannsson (80), 1:2 Pedro Tiba (90+4)Żółta kartka - Lech Poznań: Tymoteusz Puchacz, Wasyl KrawecSędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork) Mecz bez udziału publicznościWarta Poznań: Adrian Lis - Jan Grzesik, Mateusz Kupczak, Aleks Ławniczak, Jakub Kiełb - Makana Baku (86. Robert Janicki), Łukasz Trałka, Maciej Żurawski, Michał Kopczyński (45+1. Mateusz Czyżycki), Michał Jakóbowski - Mateusz Kuzimski (72. Gracjan Jaroch)Lech Poznań: Mickey van der Hart - Alan Czerwiński, Thomas Rogne, Antonio Milic, Tymoteusz Puchacz (75. Wasyl Krawec) - Jan Sykora, Jesper Karlstroem (67. Nika Kwekweskiri), Dani Ramirez (75. Filip Szymczak), Pedro Tiba, Jakub Kamiński (67. Michał Skóraś) - Aron Johannsson (89. Bartosz Salamon)

Wyniki meczów 19. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej: Warta Poznań - Lech Poznań 1:2 (0:0) Raków Częstochowa - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 (0:0) Pozostałe mecze kolejki 2021-02-27: PGE FKS Stal Mielec - Lechia Gdańsk (15.00) Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice (17.30) Górnik Zabrze - Legia Warszawa (20.00) 2021-02-28: Wisła Płock - Wisła Kraków (12.30) Cracovia Kraków - KGHM Zagłębie Lubin (15.00) Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin (17.30)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek) 1. Legia Warszawa 18 11 3 4 31-19 36 +12 2. Pogoń Szczecin 18 10 5 3 23-10 35 +13 3. Raków Częstochowa 19 10 4 5 30-20 34 +10 4. Górnik Zabrze 18 8 3 7 22-20 27 +2 5. Lechia Gdańsk 18 8 2 8 24-22 26 +2 6. Śląsk Wrocław 18 7 4 7 22-19 25 +3 7. Lech Poznań 19 6 7 6 27-25 25 +2 8. Jagiellonia Białystok 18 7 4 7 26-28 25 -2 9. KGHM Zagłębie Lubin 18 6 5 7 19-20 23 -1 10. Warta Poznań 19 7 2 10 18-22 23 -4 11. Wisła Płock 17 6 4 7 22-25 22 -3 12. Wisła Kraków 18 5 6 7 27-25 21 +2 13. Piast Gliwice 18 5 6 7 23-22 21 +1 14. Cracovia Kraków 18 5 8 5 19-20 18 -1 15. Podbeskidzie Bielsko-Biała 19 4 5 10 18-42 17 -24 16. PGE FKS Stal Mielec 17 3 6 8 18-30 15 -12 W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze *) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce 2021-03-05: Wisła Kraków - Górnik Zabrze (20.30) 2021-03-06: Podbeskidzie Bielsko-Biała - Lechia Gdańsk (15.00) KGHM Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok (17.30) Raków Częstochowa - Cracovia Kraków (20.00) 2021-03-07: Piast Gliwice - PGE FKS Stal Mielec (12.30) Pogoń Szczecin - Lech Poznań (15.00) Śląsk Wrocław - Legia Warszawa (17.30) 2021-03-08: Warta Poznań - Wisła Płock (18.00)