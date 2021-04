Sobolewski związał się z "Nafciarzami" tuż po otrzymaniu licencji UEFA PRO. Wcześniej był asystentem trenera lub trenerem tymczasowym w Wiśle Kraków. Na stanowisku szkoleniowca pierwszej drużyny w Płocku zastąpił Leszka Ojrzyńskiego.

Współpracę z płockim klubem zaczął znakomicie, drużyna pod jego przewodnictwem zaliczyła sześć zwycięstw z rzędu, co doprowadziło Wisłę do zajęcia pozycji lidera po 13. kolejkach sezonu 2019/2020. Potem już nie było tak dobrze - kolejny rekord, to ten z sezonu 2020/2021 - siedem meczów z rzędu bez zwycięstwa i krok od walki o utrzymanie się w ekstraklasie.

Sobolewski już kilka tygodni temu, na pytanie dziennikarzy, czy zamierza złożyć dymisję zapewnił, że będzie walczył do końca.

Najbliższe spotkanie 24. kolejki Wisła rozegra w sobotę z Pogonią w Szczecinie, początek spotkania wyznaczono na godz. 15.00. Płocczanie zajmują 13. miejsce w tabeli, mają na koncie 25 pkt.