Trener Jacek Magiera na piątkowy mecz musiał poważnie przebudować linię obrony, bo nie mógł skorzystać z Konrada Poprawi i Hiszpana Israela Puerto, którzy pauzowali za kartki. Postawił na środku obrony na Szymona Lewkota, dla którego był to debiut w ekstraklasie na tej pozycji. Zagłębie natomiast wystąpiło w takim samym zestawieniu jak w ostatnich spotkaniach.

Oba zespoły przede wszystkim starały się nie stracić gola i miało to ogromne przełożenie na to, co się działo na boisku. A działo się niewiele. Nie brakowało walki, ostrych starć, Mateusz Praszelik musiał zejść na chwilę z boiska z rozbitym nosem, ale sytuacji podbramkowych nie było w ogóle.

Drużyny, nie mogąc się przedostać w pole karne, próbowały szans w strzałach z dystansu, ale to także nie przyniosło żadnego zagrożenia. Śląsk sprawiał optycznie nieco lepsze wrażenie i pierwszą połowę zakończył z jednym strzałem celnym, a Zagłębiu ta sztuka nie udała się ani razu.

Drugą połowę lepiej zaczęli wrocławianie, częściej gościli w pobliżu pola karnego rywali, ale szansę na gola mieli przyjezdni. Po sprytnym podaniu Patryka Szysza w doskonałej okazji znalazł się Serb Dejan Drazic, ale nie trafił w piłkę.

Jak się okazało, była to najlepsza bramkowa sytuacja w tym spotkaniu. W kolejnych minutach obie ekipy starały się przede wszystkim nie stracić gola i grały bardzo ostrożnie.

W końcówce nieco więcej zaczęło się dziać pod polem karnym Śląska, Filip Starzyński nawet oddał celny strzał (jedyny w tym spotkaniu dla Zagłębia), ale piłka do siatki w piątek nie wpadała ani razu.

Ciekawie za to zrobiło się po ostatnim gwizdku. Sasa Balic zdenerwował się, że sędzia zakończył mecz i nie pozwolił wznowić grę z autu, dostał drugą żółta kartkę i w konsekwencji czerwoną.

Śląsk Wrocław – KGHM Zagłębie Lubin 0:0

Żółta kartka – KGHM Zagłębie Lubin: Sasa Balic, Filip Starzyński. Czerwona kartka za drugą żółtą – KGHM Zagłębie Lubin: Sasa Balic (po końcowym gwizdku za niesportowe zachowanie)

Sędzia: Mariusz Złotek (Stalowa Wola)

Mecz bez udziału publiczności

Śląsk Wrocław: Michał Szromnik – Łukasz Bejger, Szymon Lewkot, Mark Tamas – Patryk Janasik, Krzysztof Mączyński, Rafał Makowski (68. Fabian Piasecki), Dino Stiglec (74. Lubambo Musonda) – Mateusz Praszelik, Robert Pich (87. Adrian Łyszczarz) – Erik Exposito (74. Waldemar Sobota)

KGHM Zagłębie Lubin: Dominik Hładun – Kacper Chodyna, Kamil Kruk, Djordje Crnomarkovic, Sasa Balic – Patryk Szysz, Jakub Żubrowski, Jewgienij Baszkirow, Filip Starzyński, Dejan Drazic (78. Adam Ratajczyk) – Karol Podliński

Wyniki meczów 28. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2021-04-28:

Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa 0:0

2021-04-30:

Śląsk Wrocław - KGHM Zagłębie Lubin 0:0

Wisła Płock - Lechia Gdańsk 1:3 (0:1)

Pozostałe mecze kolejki

2021-05-01:

Legia Warszawa - Wisła Kraków (15.00)

Pogoń Szczecin - Warta Poznań (17.30)

Lech Poznań - PGE FKS Stal Mielec (20.00)

2021-05-03:

Piast Gliwice - Podbeskidzie Bielsko-Biała (15.00)

Cracovia Kraków - Górnik Zabrze (17.30)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Legia Warszawa 27 18 5 4 47-24 59 +23

2. Raków Częstochowa 27 14 8 5 41-24 50 +17

3. Pogoń Szczecin 27 15 5 7 33-18 50 +15

4. Lechia Gdańsk 28 12 5 11 38-34 41 +4

5. KGHM Zagłębie Lubin 28 11 7 10 37-35 40 +2

6. Piast Gliwice 27 10 9 8 35-28 39 +7

7. Śląsk Wrocław 28 10 9 9 32-29 39 +3

8. Warta Poznań 27 12 3 12 29-28 39 +1

9. Jagiellonia Białystok 28 9 7 12 36-44 34 -8

10. Lech Poznań 27 8 9 10 35-34 33 +1

11. Górnik Zabrze 27 9 6 12 27-30 33 -3

12. Wisła Kraków 27 7 8 12 35-38 29 -3

13. Wisła Płock 28 7 8 13 32-43 29 -11

14. Cracovia Kraków 27 7 12 8 26-30 28 -4

15. PGE FKS Stal Mielec 26 5 9 12 28-44 24 -16

16. Podbeskidzie Bielsko-Biała 27 6 6 15 28-56 24 -28

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

*) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce

2021-05-07:

KGHM Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin (20.30)

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok (18.00)

2021-05-08:

Lechia Gdańsk - Cracovia Kraków (17.30)

Wisła Kraków - Lech Poznań (20.00)

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock (15.00)

2021-05-09:

Warta Poznań - Śląsk Wrocław (15.00)

PGE FKS Stal Mielec - Legia Warszawa (17.30)

2021-05-10:

Raków Częstochowa - Piast Gliwice (18.00)