28-letni Hanousek jest lewym obrońcą. Maciej Sadlok, który do tej pory grał na tej pozycji, ma być przez trenera Adriana Gulę ustawiany jako stoper.

Hanousek jest wychowankiem Dukli Praga. W 2015 roku przeniósł się do FK Jablonec. Tam spędził trzy i pół sezonu. W styczniu 2019 roku za 750 tysięcy euro został pozyskany przez Spartę. W barwach praskiego klubu rozegrał 80 spotkań, strzelił trzy gole i zanotował sześć asyst.

Matej to kolejny piłkarz, który daje nam doświadczenie. Powinien realnie wzmocnić linię defensywną. To zawodnik ogromnie zaangażowany, który nieustannie biega od pola karnego do pola karnego, asekurując tyły i podłączając się do akcji ofensywnych – tak scharakteryzował pozyskanego gracza Tomasz Pasieczny, dyrektor sportowy Wisły.

Krakowski klub w tym oknie transferowym zakontraktował już dziesięciu nowych piłkarzy. Wiślacy najbliższy tydzień spędzą na obozie w Arłamowie.