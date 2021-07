Pierwsza połowa przyniosła gospodarzom prowadzenie po akcji, którą zapoczątkował na własnej połowie Bartosz Śpiączka odbierając piłkę Damirovi Sadikovicovi. Po rozegraniu jej z Przemysławem Banaszkiem pokonał Lukasa Hrosso.

Wcześniej groźniejsze akcje przeprowadzali podopieczni Michała Probierza, ale znakomicie w tym dniu dysponowany Maciej Gostomski nie dał się pokonać w 28. min. Filipowi Balajowi, a minutę później kapitalną robinsonadą wybił na róg piłkę po strzale Mathiasa Rasmussena.

Już w pierwszej akcji po zmianie stron, po indywidualnej akcji lewą stroną Serhija Krykuna, gospodarze mogli podwyższyć, ale uzyskali jedynie rzut rożny. Najlepszej jednak okazji nie wykorzystał w 47. min. Pelle Van Amersfoort, kiedy kontrę krakowian zakończył strzałem obok bramki.

Alvarez uratował "Pasy"

Trener Probierz dość wcześnie dokonał pięciu zmian, ale choć jego podopieczni częściej byli w posiadaniu piłki dość długo nie mogli znaleźć sposobu na pokonanie bramkarza Górnika. Udało się to dopiero w 82. min. Marcosowi Alvarezowi, który efektownym, technicznym zagraniem doprowadził do wyrównania. Gospodarze, ograniczający się w tej części meczu do kontratakowania, w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry przeprowadzili składną akcję zakończoną niecelnym jednak strzałem Adriana Cierpki.

Górnik, który dopiero w barażach uzyskał awans do ekstraklasy, miał najkrótszy okres do przygotowania się i rozegrał zaledwie jeden sparing, co wobec dziewięciu odbytych przez Cracovię stwarzało istotną różnicę, którą częściowo widać było na boisku.

Górnik Łęczna - Cracovia Kraków 1:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Bartosz Śpiączka (42), 1:1 Marcos Alvarez (82).

Żółte kartki - Górnik Łęczna: Michał Mak, Kryspin Szcześniak, Bartłomiej Kalinkowski. Cracovia Kraków: Otar Kakabadze, Jakub Jugas, Michal Siplak.

Sędzia: Łukasz Szczech (Warszawa). Widzów 3 714.

Górnik Łęczna: Maciej Gostomski - Kryspin Szcześniak (69. Michał Goliński), Paweł Baranowski, Tomasz Midzierski, Leandro - Michał Mak (69. Bartosz Rymaniak), Janusz Gol (82. Tomasz Tymosiak), Bartłomiej Kalinkowski (69. Adrian Cierpka), Serhij Krykun - Bartosz Śpiączka, Przemysław Banaszak (80. Paweł Wojciechowski).

Cracovia Kraków: Lukas Hrosso - Otar Kakabadze (46. Thiago), Jakub Jugas, Matej Rodin, Michal Siplak - Sergiu Hanca (46. Cornel Rapa), Damir Sadikovic (59. Marcos Alvarez), Mathias Hebo Rasmussen (46. Florian Loshaj), Pelle van Amersfoort, Patryk Zaucha (66. Karol Knap) - Filip Balaj.