Z czasem zaczęła zarysowywać się przewaga gości, którzy grali szybciej i przede wszystkim dokładniej. Doskonałą okazję do zdobycie gola w tym okresie miał Michał Kucharczyk, ale jego strzał instynktownie odbił Dominik Hładun.

Kiedy wydawało się, że gol dla szczecinian to tylko kwestia czasu, bramkę zdobyło Zagłębie. Lubinianie dostali prezent od Luisa Maty, który fatalnie zagrał do Kacpra Kozłowskiego i gospodarze wyszli z kontratakiem dwóch na jednego. Patryk Szysz może nieco za mocno zagrał do Erika Daniela, ale ten zdołał oddać strzał i piłka przy bliższym słupku wpadła do siatki.

W dalszej części spotkania to Pogoń przeważała, była przy piłce, a Zagłębie kontratakowało. Obie ekipy miały swoje szanse, ale najlepszą Sebastian Kowalczyk. Zawodnik gości był sam w polu karnym, ale uderzył lekko i Hładun zdołał złapać piłkę.

Druga połowa mogła zacząć się od gola dla gości. Po rzucie rożnym piłka poleciała na dalszy słupek, gdzie wbiegał Jakub Bartkowski, ale obrońcy Pogoni zabrakło kilku centymetrów, aby trafić do siatki. Kilka chwil później groźny kontratak wyprowadziło Zagłębie, lecz Szysz został w ostatnich chwili powstrzymany.

I tak wyglądała druga połowa – goście atakowali, byli częściej przy piłce, a lubinianie szukali szans na drugiego gola w kontratakach. Kluczowa mogła być sytuacja w 63. minucie. Ian Soler popełnił błąd i próbując ratować sytuację powalił w polu karnym Piotra Parzyszka. Sędzia wskazał na jedenasty metr, Hiszpana ukarał żółtą kartką, a ponieważ było to drugie upomnienie, zawodnik Zagłębia został usunięty z boiska. Obrońca Zagłębia już był bliski tunelu prowadzącego do szatni, kiedy zatrzymał go arbiter techniczny. Po analizie VAR okazało się, że napastnik gości był na pozycji spalonej i Soler wrócił na plac gry.

Wynik się nie zmienił, ale zmieniła się sytuacja na boisku. Kilkuminutowa przerwa wybiła wyraźnie Pogoń z rytmu, a napędziła Zagłębie. Po świetnej indywidualnej akcji Szysza doskonałą okazję na gola miał Filip Starzyński, ale zamiast strzelać przyjmował i później jego uderzenie zostało zablokowane.

W ostatnich minutach Pogoń odżyła i zepchnęła do głębokiej defensywy gospodarzy. Piłka co chwilę była wstrzeliwana w pole karne Zagłębia, ale niewiele z tego wynikało. Szczecinianie atakując mocno się odkryli i lubinianie to wykorzystali. Po kontrataku Łukasz Poręba znalazł się sam na sam z bramkarzem rywali i mierzonym strzałem ustalił wynik spotkania.

KGHM Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin 2:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Erik Daniel (30), 2:0 Łukasz Poręba (90+1)

Żółta kartka – KGHM Zagłębie Lubin: Ian Soler, Kacper Chodyna, Mateusz Bartolewski; Pogoń Szczecin: Michał Kucharczyk, Kacper Smoliński, Kamil Drygas

Sędzia: Sebastian Jarzębak (Bytom)

Widzów: około 3500

KGHM Zagłębie Lubin: Dominik Hładun - Kacper Chodyna, Lorenco Simic, Ian Soler, Mateusz Bartolewski – Sasa Zivec (67. Karol Podliński), Łukasz Poręba, Jewgienij Baszkirow, Filip Starzyński (77. Daniel Dudziński), Erik Daniel (77. Jakub Wójcicki) - Patryk Szysz (83. Sasa Balic)

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Jakub Bartkowski (73. Luka Zahovic), Kostas Triantafyllopoulos, Benedikt Zech, Luis Mata (34. Hubert Matynia) - Sebastian Kowalczyk, Kacper Smoliński (57. Mariusz Forlanczyk), Kamil Drygas, Kacper Kozłowski, Michał Kucharczyk - Jean Carlos Silva (46. Piotr Parzyszek)

Wyniki meczów 4. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2021-08-13:

PGE FKS Stal Mielec - Wisła Kraków 2:1 (1:0)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lech Poznań 1:3 (1:2)

2021-08-14:

Warta Poznań - Legia Warszawa 0:2 (0:1)

Lechia Gdańsk - Cracovia Kraków 3:0 (1:0)

Piast Gliwice - Wisła Płock 4:3 (3:1)

2021-08-15:

KGHM Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin 2:0 (1:0)

Śląsk Wrocław - Górnik Łęczna 0:0

Pozostałe mecze kolejki

2021-08-16:

Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze (18.00)

Raków Częstochowa - Radomiak Radom, przełożony

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Lech Poznań 4 3 1 0 8-2 10 +6

2. Lechia Gdańsk 4 2 2 0 6-2 8 +4

3. Jagiellonia Białystok 3 2 1 0 5-1 7 +4

4. Pogoń Szczecin 4 2 1 1 4-3 7 +1

5. Piast Gliwice 4 2 0 2 8-7 6 +1

6. KGHM Zagłębie Lubin 3 2 0 1 5-4 6 +1

. Śląsk Wrocław 4 1 3 0 5-4 6 +1

8. Legia Warszawa 3 2 0 1 4-3 6 +1

9. Raków Częstochowa 3 2 0 1 5-6 6 -1

10. Warta Poznań 4 1 2 1 7-5 5 +2

11. Wisła Kraków 4 1 1 2 7-6 4 +1

12. Radomiak Radom 3 1 1 1 3-2 4 +1

13. PGE FKS Stal Mielec 4 1 1 2 3-5 4 -2

14. Wisła Płock 4 1 0 3 4-6 3 -2

15. Górnik Zabrze 3 1 0 2 2-5 3 -3

16. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4 0 2 2 4-7 2 -3

17. Górnik Łęczna 4 0 2 2 2-8 2 -6

18. Cracovia Kraków 4 0 1 3 2-8 1 -6

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

Mecze w następnej kolejce

2021-08-20:

Wisła Płock - KGHM Zagłębie Lubin (18.00)

Radomiak Radom - Warta Poznań (20.30)

2021-08-21:

Pogoń Szczecin - PGE FKS Stal Mielec (15.00)

Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok (17.30)

Górnik Łęczna - Wisła Kraków (20.00)

2021-08-22:

Piast Gliwice - Śląsk Wrocław (15.00)

Lech Poznań - Lechia Gdańsk (17.30)

Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (20.00)

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze, przełożony