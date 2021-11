Hiszpański napastnik w środę odniósł poważną kontuzję kolana, która - według ocen lekarzy - wyklucza go z gry nawet na 16 tygodni. Imaz to kluczowy zawodnik ofensywny Jagiellonii, w tym sezonie zdobył siedem bramek.

Imaz doznał kontuzji wskutek starcia o piłkę na treningu, dużo było pecha w tej sytuacji. Niestety, zdarzyło się i nic z tym nie zrobimy, ale o tyle jest bardziej optymistyczne, że pierwsza diagnoza była bardziej pesymistyczna. Aczkolwiek w tej rundzie nam już Jesus nie pomoże, jak będzie w drugiej okaże się, ale dziś na pewno jest dużo większa szansa, że wtedy zagra - mówił szkoleniowiec na przedmeczowej konferencji prasowej.

Trudno jest go zastąpić, odkąd przyszedł do Jagiellonii jego statystyki mówią same za siebie. Imaz to nie jest tylko czołowy zawodnik Jagiellonii, ale czołowy zawodnik ekstraklasy. Ale to jest sport i teraz inni zawodnicy muszą wziąć większą odpowiedzialność za grę ofensywną na swoje barki - dodał Mamrot.

W dwóch kolejkach poprzedzających przerwę na mecze reprezentacji Jagiellonia zremisowała z Piastem Gliwice i Śląskiem Wrocław; oba mecze były bardzo emocjonujące, białostoczanie wyrównywali wynik niemal w ostatnich akcjach tych spotkań.

Wisła podbudowana derbowym zwycięstwem

Mamrot powiedział, że jego zespół - choć zdobył tylko dwa punkty - zagrał dwa bardzo dobre mecze i z tej perspektywy przerwa w rozgrywkach nie była mu potrzebna. Pytany o Wisłę Kraków zwrócił uwagę, że zwycięstwo w meczu derbowym miało ważny aspekt psychologiczny dla piłkarzy tego zespołu, ale o jego atutach nie chciał mówić.

Skupiamy się na sobie. Można wszystko wiedzieć o przeciwniku, dzisiaj nie da się czegokolwiek ukryć, ale kluczowa jest nasza dyspozycja w meczu - mówił.

Z powodu nadmiaru żółtych kartek nie zagra z Wisłą hiszpański stoper Israel Puerto, cały okres przygotowawczy do meczu przepracował za to Michał Pazdan. Treningi wznowił też po kontuzji bramkarz Pavels Steinbors.

Początek meczu Jagiellonii z Wisłą Kraków - w sobotę o godz. 15 na stadionie miejskim w Białymstoku.