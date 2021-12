Zawodnik został wykupiony z Flory Tallinn, której jest wychowankiem. W ostatnich dwóch sezonach strzelił dla tej drużyny 49 goli w 58 spotkaniach estońskiej ekstraklasy. Ma na koncie 43 mecze w reprezentacji oraz występy w ligach belgijskiej (Beerschot VA), holenderskiej (FC Den Bosch) i słoweńskiej (NK Domżale)

Moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Podoba mi się stadion, nie jest on największy, ale jest piękny. Czuję się świetnie, jestem zadowolony z tego ruchu i już nie mogę doczekać się gry w drugiej części sezonu - powiedział napastnik, cytowany w klubowych mediach.

Dyrektor sportowy Piasta Bogdan Wilk nie ukrywał zadowolenia po podpisaniu umowy.

Dołączył do nas bramkostrzelny snajper. Zabiegaliśmy o to, by dokonać tego transferu tuż po zakończeniu jesiennej części sezonu. Rauno będzie miał okazję w pełni przepracować okres przygotowawczy razem z zespołem, co również ma pomóc mu w zaadoptowaniu w drużynie oraz naszej lidze – ocenił.

Kilka lat wcześniej podporą linii pomocy Piasta był inny reprezentant Estonii Konstantin Vassiljev, z którym nowy zawodnik gliwiczan grał ostatnio we Florze.

Drużyna prowadzona przez trenera Waldemara Fornalika po 19 kolejkach zajmuje 12 miejsce w tabeli ekstraklasy.

Piłkarze po świątecznych urlopach spotkają się 7 stycznia na inauguracyjnym treningu. Zimą pojadą na dwa zgrupowania – najpierw do Rybnika-Kamienia, potem do Turcji.