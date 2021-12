Jest drugim zawodnikiem pozyskanym przez gliwiczan w grudniu. Dzień wcześniej z klubem związał się identyczną umową rówieśnik Kostadinova, estoński napastnik Rauno Sappinen.

Macedończyk przez ostatnie 4,5 sezonu grał w słowackim MFK Rużomberok. W reprezentacji kraju rozegrał 12 spotkań. Napastnik reprezentacji Estonii Sappinen przyszedł do Gliwic z Flory Tallinn.

Dla mnie to była łatwa decyzja. Przyjście tutaj to krok naprzód w mojej karierze. Piast to duży klub, a polska ekstraklasa jest silną ligą. Podchodzę do tego, jak do wyzwania - ocenił Kostadinov, cytowany w klubowych mediach.

Prezes Piasta Grzegorz Bednarski przyznał, że liczy, iż pomocnik rozwinie się w śląskim klubie.

Pozyskaliśmy kolejnego obiecującego zawodnika, reprezentanta swojego kraju. To szansa dla nas i dla niego, by w pełni wykorzystać umiejętności, jakie bez wątpienia ma. Wierzę, że pod okiem Waldemara Fornalika ten piłkarz pokaże swój potencjał i dostarczy wiele radości kibicom - stwierdził.

W planach dwa zgrupowania

Drużyna prowadzona przez trenera Fornalika po 19 kolejkach zajmuje 12. miejsce w tabeli ekstraklasy.

Piłkarze po świątecznych urlopach spotkają się 7 stycznia na inauguracyjnym treningu. Zimą pojadą na dwa zgrupowania - najpierw do Rybnika-Kamienia, potem do Turcji.