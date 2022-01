Cisse pochodzi z Gwinei, ale szkolił się we francuskich klubach - Paris FC Jugend, a od 2017 roku w Le Havre AC. W sierpniu 2020 roku przeniósł się do VfB Suttagart. W barwach tego zespołu zadebiutował w Bundeslidze, w której dotychczas rozegrał pięć spotkań.

Momo jest młodym i utalentowanym piłkarzem, który w swej krótkiej karierze zdążył otrzeć się o Bundesligę. Liczymy, że swoją szybkością, dynamiką oraz dryblingiem urozmaici naszą grę w ofensywie. To zawodnik z wielkim potencjałem i mamy wielką nadzieję, że kibice szybko się o tym przekonają - powiedział dyrektor sportowy Wisły Tomasz Pasieczny, cytowany przez oficjalny serwis klubowy.

Cisse ma zastąpić Yeboaha

Wypożyczenie Cisse było możliwe dzięki rozmowom zainicjowanym przez współwłaściciela Wisły Jakuba Błaszczykowskiego z dyrektorem sportowym VfB Stuttgart Svenem Mislintatem.

Krakowski klub nie zagwarantował sobie opcji wykupu piłkarza, gdyż w Stuttgarcie wiążą z nim nadzieje na przyszłość. W Wiśle Cisse ma nabrać doświadczenia i zastąpić sprzedanego do Columbus Crew Yawa Yeboaha.

Czwarty transfer Wisły

Cisse jest czwartym piłkarzem pozyskanym przez "Białą Gwiazdę" w tym oknie transferowym. Wcześniej na Reymonta trafili: obrońca Sebastian Ring oraz napastnicy Zdenek Ondrasek i Luis Fernandez.

Wiślacy przebywają obecnie na zgrupowaniu w Turcji. W poniedziałek mieli rozegrać sparing z FC Zurich, ale spotkanie to nie dojdzie do skutki. W zamian we wtorek o godzinie 17.30 podopieczni Adrana Guli spotkają się z liderem bułgarskiej ekstraklasy - Łudogorcem Razgrad.