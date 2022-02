Szkoleniowiec podkreślił, że drużyna Legii musi zacząć inaczej tzn. lepiej się prezentować niż miało to miejsce w poprzedniej rundzie. Wyznaczony cel zależy w dużej mierze od determinacji zawodników i pracy całego zespołu. Drużyna dobrze przepracowała okres przygotowawczy.

Vukovic podkreślił, że dla niego nie ma już tematu Mahira Emrelego, który przeniósł się do Dinama Zagrzeb. Jego uwagę zaprząta to czy Luquinhas zostanie w klubie. Status tego piłkarza nie jest rozstrzygnięty. Dlatego brazylijski pomocnik nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu składu na piątkowy mecz. Bardzo możliwe, że do tego transferu dojdzie. Musimy być na to gotowi jako drużyna. To także szansa dla innych naszych zawodników - mówił Serb podczas czwartkowej konferencji.

Sytuacja zdrowotna w Legii jest coraz lepsza. Poza drużyną są tylko Yuri Ribeiro i Bartosz Kapustka, którzy trenują regularnie i są coraz bliżej powrotu. Artur Jędrzejczyk i Joel Abu Hanna zaczynają już zajęcia i biorą udział w grach z zespołem. Paweł Wszołek jest profesjonalistą, a do tego od początku był świetnie przygotowany fizycznie. Razem z Maikiem Nawrockim są brani pod uwagę na mecz z Zagłębiem - dodał.

Vukovic podkreślił, że przygotowanie mentalne jest równie istotne co fizyczne. Przywołał cytat, który dla niego jest bardzo ważny:„ Nie zawsze najlepsi zawodnicy tworzą dobrą drużynę, ale zawsze dobra atmosfera tworzy dobrą drużynę”.

Mistrzowie Polski po pierwszej rundzie zajmują 17. - przedostatnie miejsce w tabeli. Bilans spotkań to pięć zwycięstw i 13 porażek.