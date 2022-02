Młodzieżowy reprezentant Australii, 19-letni obrońca Jordan Courtney-Perkins został wypożyczony z Rakowa Częstochowa do Warty do końca sezonu. To czwarty nowy piłkarz pozyskany w zimowym okienku transferowym przez poznański klub.

Courtney-Perkins od lipca ubiegłego roku jest zawodnikiem Rakowa, w rundzie jesiennej zagrał jednak tylko w trzech meczach. Australijczyk po podpisaniu półrocznego kontraktu, w sobotę wczesnym popołudniem pojechał z drużyną na zgrupowanie przedmeczowe do Grodziska Wlkp. Reklama Dzięki temu ruchowi trener Dawid Szulczek będzie miał większy wybór wśród środkowych obrońców, zwiększy się rywalizacja w zespole i pójdzie do góry jakość treningów. Jordan jest lewonożnym, środkowym obrońcą, ale potrafi też zagrać na lewym wahadle. Mimo młodego wieku ma już doświadczenie w piłce seniorskiej - powiedział dyrektor sportowy Warty Radosław Mozyrko, cytowany przez oficjalną stronę klubową. Bielica bohaterem, Tomasiewicz zmarnował pierwszą "11" w Ekstraklasie [WIDEO] Zobacz również Nowy obrońca warciarzy jest drugim piłkarzem, który tej zimy został wypożyczony z Rakowa; wcześniej do Poznania trafił pomocnik Daniel Szelągowski. W pierwszym w tym roku meczu o punkty Warta w niedzielę o godz. 12.30 podejmować będzie Górnika Łęczna. Reklama Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję